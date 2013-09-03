高盛高管称英国若退出欧盟 欧洲银行业者将迅速撤离伦敦

路透伦敦9月3日 - 高盛(GS.N)副董事长Michael Sherwood在周一刊出的报纸访问中称，如果英国投票表决退出欧盟，欧洲的银行业者将会“迅速”自伦敦出走。

Sherwood对英国旗帜晚报表示，英国首相卡梅伦计划若在2015年获得连任，将就此议题举行公投，因此确实存在英国可能退出欧盟的忧虑。

高盛在欧洲雇用员工达7,000名左右，伦敦就有大约6,000人。

不过Sherwood预料，若英国真的切断和欧盟的关系，欧洲的银行业者将能很快转移至新阵地。

高盛国际联席执行长Richard Gnodde则表示，无论公投结果如何，未来几十年伦敦金融城将继续运作。

“在有成立欧盟的想法之前，伦敦金融城就已经存在。...未来百年金融城还是会在。”据报他这么表示。“问题是：未来伦敦金融城会变成什么样？”(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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