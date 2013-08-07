新兴市场成长减速 欧洲企业也受拖累

分析：贸易商押注OPEC减产会奏效 纷纷出售储油曝险
路透伦敦4月6日 - 石油输出国组织(OPEC)能否控制全球石油供应过剩仍未可知，但大宗商品贸易巨头看好此事，他们纷纷出售从供应过剩中获利的储油业务的股权。
路透伦敦8月6日 - 欧洲企业在新兴市场的日子越来越难过了。汇丰(HSBA.L)说是“景气放缓”，帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)说“情况多变”、联合利华(Unilever)(ULVR.L)则用“新常态”来形容成长减速。
不论哪一种说法，中国、巴西、印度等新兴国家经济成长放缓，正成为欧洲大企业在这次财报季的痛脚--从银行业、酒商、食品业及医药业等均是如此。
由于本国需求受到经济衰退冲击，欧洲企业在新兴市场大举扩张。根据摩根士丹利对505家欧洲领先集团的分析，今年欧洲企业营收来自新兴市场的占比料为33%，是1997年时的2.8倍。
投资人深受吸引--但当荣景失去动能时，企业就暴露于风险之中，特别是在部分关键市场有失策之虞。
今年迄今，在新兴市场有高曝险部位的欧洲企业股价涨幅不到5%，而欧洲市场普遍有超过11%的涨幅。
浏览在新兴市场有曝险部位的欧洲股票与欧洲股市比较图表，请点击：
“投资人越来越不把新兴市场当作避风港，相反地，他们正考虑将更多资金重新放回欧洲，”Market Securities首席欧洲分析师Stephane Ekolo说。
雪上加霜的是，巴西雷亚尔和印度卢比等很多新兴市场货币走软。联合利华执行长Paul Polman称，这些货币的贬值程度“比任何人原先的预期更大且更深。”这威胁到西方企业的海外定价能力。
除了对销售和利润率构成压力之外，目前的成长放缓态势也可以暴露其他弱点。
例如，汇丰在巴西和墨西哥的坏账跳增，加剧本已恶化的悲观情绪，而悲观情绪拖累股价周一重挫逾4%。另外同行渣打银行(STAN.L)的韩国业务遭遇价值减记。
巴西对制药商赛诺菲(SASY.PA)来说也是雷区，因销售放缓暴露库存过剩的供应线。公司执行长Chris Viehbacher把这种情况描述为“一团糟”。
**出脱估值溢价过高的股票**
不过，中国才是很多公司的真正忧心之地。虽然2013年该国经济成长率料高于7%，看起来仍然繁荣，但不再像前几年那样以两位数成长，无疑是一种打击。
全球最大的合成橡胶制造商--德国朗盛(LXSG.DE)周二发出警告，称中国经济成长放缓且汽车市场并无复苏迹象，将冲击公司获利。
此类预警，加之一份调查显示，上个月新兴市场企业活动为逾四年来首次萎缩，帮助解释了具有新兴市场风险敞口企业的溢价降低。
“市场在出脱一些估值溢价过高的股票，尤其是现在我们开始发现欧洲经济出现乐观迹象，”BNP Paribas Investment Partners的欧洲股票主管Andrew King表示。
结构调整也重新划定一些市场机遇，尤其是中国，中国在减少对出口和投资作为经济拉动因素的依赖。
“中国在进行转变的过程中将出现压力和困难，这很明显，”渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)指出，他认为在新兴市场存在许多变量。
中国领导层的更迭也使得送礼贿赂之风受到打压，奢侈腕表和包袋制造商受冲击，比如Gucci母公司Kering(PRTP.PA)、LVMH集团(LVMH.PA)，以及帝亚吉欧和Remy Cointreau(RCOP.PA)等名酒生产商。
葛兰素史克(GSK.L)等制药公司也面临定价过高和贿赂的调查，中国市场短期内或有动荡。
包括雀巢NESN.VX和达能(DANO.PA)在内的西方大型配方奶制造商已被迫在中国降价，而据中国官方媒体报导，外国豪车制造商可能是下个调查对象。
尽管大型新兴市场的增长在经济下滑过程中挽救了企业获利，但显然情况已今非昔比，不过这并不意味着新兴市场会从繁荣转向衰退。
汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)指出，中国经济每年仍在成长。(完)
(编译 李婷仪/王翔琼/石冠兰 审校 杜明霞)
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