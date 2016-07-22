西班牙、意大利和波兰消费者比英国人更担心英退的影响

路透柏林7月21日 - 周四的一项调查显示，西班牙、意大利和波兰的消费者比英国人本身更加担心英国公投退出欧盟对本国经济的影响。

在市场研究公司Mintel访问的逾7,000名消费者中，48%的西班牙受访者认为，英国退欧将对西班牙经济产生“一些”或“极大”的负面影响，41%的意大利和波兰受访者也持同样看法。

这三个国家的消费者都担心，英国退欧公投将对他们本国的就业水平产生负面影响。

Mintel称，39%的受访英国消费者认为公投退欧将对英国经济产生负面影响，但25%的受访者认为将对英国经济产生“极大”或“一些”正面影响。

“至少从目前看，五年来(英国)经济一直保持稳定增长且失业率下降，意味着很多人觉得能很好地规避公投可能带来的下行风险，”Mintel的研究主管Toby Clark在声明中说。(完)