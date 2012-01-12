美日两国财长称阻止欧债危机蔓延至关重要

路透东京1月12日电---美国财政部长盖特纳周四表示,欧洲在解决持续达两年之久的债务危机方面正在取得进展,但下一步要建立阻止危机蔓延的"防火墙"至关重要.

盖特纳与日本财务大臣安住淳就全球经济交换了看法,并就制裁伊朗石油出口寻求合作.盖特纳还重申其对20国集团(G20)国家加大汇率灵活性的要求,这一信息主要是针对中国.中国不愿加快人民币升值步伐.

安住淳在为日本阻升日圆进行辩解的同时,也更加直接地指责北京.

"汇率应当反映经济基本面.若波动过度则需要监控,但我要与美国一起要求中国依照国际社会的要求,加大汇率灵活性,"安住淳在与盖特纳举行的联合记者会上对记者表示.

日本方面称,其2011年三次外汇干预与弹性汇率承诺的精神是相一致的,应对的是过度的、投机性汇率波动.

但美国财政部在上月发布半年度报告时,罕见地指责了日本8月与10月压低日圆的单边外汇干预,称日本在市场波动不大且照常运转时采取了这些行动.

盖特纳提及欧洲为遏制债务危机所作努力时称,乐见欧洲为财政纪律采用更强大的保障机制,但也表示,这将需要能帮助遏制欧债危机的资金加以辅助.

"欧洲在建立更强的财政条约与增强金融体系方面正取得进展,对此一个必要补充就是建起牢固的金融防火墙."

欧盟领导人已经同意,增强国际货币基金组织(IMF)的危机对抗能力,并把欧洲稳定机制(ESM)的推出时间提前至2012年中期,但投资者担心这些努力恐被再次证实力度太小且太迟.(完)

--编译 李春喜/隋芬;审校 李爽/王兴亚

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