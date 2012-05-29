调查：欧洲企业仍看好中国经济前景

路透北京5月29日电---欧洲商会周二发布年度企业调查报告称,那些在竞争日益加剧的中国市场运营的欧洲企业,对中国监管改革能赋予其平等市场准入机会的信心已经减弱.

不过,受访的557家企业仍看好中国经济增长前景,不大可能很快撤离.

74%企业认为中国对其全球策略"已更具重要性",仅3%持相反看法.

受访企业普遍认为,其中国民营竞争对手已实现销售与行销方面的改善,并指出整体而言中国公司的品牌认知度已经升高.

调查中,欧洲企业认为中国国有企业预计将继续借助政府关系,而其产品品质或定价都不大可能取得太多改善--说明中国国企的成功仍依赖资助.

"虽然'十二五规划'被普遍视作积极正面,但也越来越被认为对企业业务前景影响甚微,这说明大家对改革缺乏乐观情绪."欧洲商会表示.

中国本月宣布了一系列推动民间资金进入国企主导行业的措施,该报告是在这些措施宣布前编制的.

78%欧洲企业对中国未来两年经济增长抱持乐观看法.

"欧洲企业几乎无一例外看好自己行业在中国的前景,"报告称.

近75%企业在为中国市场供应产品,比例较2011年的56%与2010年的63%均上升.

虽然对市场准入抱有担忧,42%受访企业称其中国业务盈利好於全球平均水平,近半数企业认为未来两年获利情况不会变化.

63%企业称未来两年将在中国加大投资.略超半数的企业计划往中国其他省份拓展业务,多家企业提到了中国政府鼓励企业在该国中西部地区发展业务.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

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