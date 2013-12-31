《热点透视》欧洲议会明年大选结果可能蕴含美国式停摆隐忧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack
路透伦敦12月27日 -欧洲议会明年大选。新一届议会将会成为其短暂历史上权力最大也最脆弱的一届，它将首次行使“里斯本条约”赋予的权力，其中包括任命欧盟执委会主席。不过，民众对欧洲议会权力的支持正在减弱。欧洲人将不重视这次选举，而且反欧元、民粹主义和极右翼政党将夺得更多选票。
极端政党的兴起可能更加令人担忧欧洲会出现美国式的停摆。美国参众两院的意识形态分歧险些导致奥巴马政府彻底瘫痪。欧洲式停摆会显得更加离奇：这个议会不仅阻挠立法，而且热衷于挖自己的墙角。
停摆仅为一种可能性。虽然极端党派的影响力日益增长，但最近的选举结果说明他们并未在整个欧洲范围内占据优势。佐治亚大学的分析显示，极左翼、反对欧洲一体化者和极右翼势力可能赢得欧洲议会的117个席位，即总数的15%。
这些数字可能高估或低估了实际情况。国家层面的选举结果远非完美的指引，因为各国议会投票规则各异，而且会吸引较多抗议性投票。极端党派的席位也许会超过15%，但仍可能无法有效行使权力。部分党派正在组建联盟，比如勒庞的法国极右翼民族阵线和荷兰自由党。但是它们可以拉拢的伙伴却寥寥无几，例如意大利的五星运动或英国独立党。极端党派在通过或修改法律以及进入委员会方面，成绩也不太出色。
然而，从左到右的各主流政党的确面对着实力更强的边缘团体，这些团体可能克服内部分歧联手阻挠立法。各主流政党要想通过立法，彼此之间显然应该加强合作。这或许意味着作出更多妥协和艰难抉择。但是即便主流政党能够联手，情况也可能并不理想。比如在意大利，目前左右翼结盟主要是为了抗衡五星运动，但是在其他方面几无建树。
由于当局应对危机不力，民粹主义可能滋长，至少在欧元区内部。财政节约措施推行过快，改革也没有解决不平等问题，而且一些国家债台高筑处境艰难。明年财政节约力度将会减弱，但债务高企和改革迟缓意味着极端势力不太可能消亡。(完)
编译：朱晓军 译文审校 张涛
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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