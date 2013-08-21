欧洲经济显露复苏迹象 开始扭转长期低迷的通胀预期

图为欧盟委员会总部外摆拍的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

* 欧洲经济复苏迹象提振通胀预期

* 欧洲与指数挂钩的债券表现胜过名义债券

* 有关美联储缩减刺激计划的预期令美国通胀预期承压

路透伦敦8月20日 - 越来越多的证据表明，欧洲国家时隐时现的经济复苏迹象，已开始慢慢扭转欧洲长期低迷的通胀预期。

直至近来，分析师和投资者一直还在担心，欧元区的问题可能会使通胀放缓至物价开始下滑的程度，但最近经济有所好转，似乎已改变了这一态势。

欧洲通膨调整债券(linkers)的表现一年多来首度超过名义债券。另一种经常使用的通胀预期指标-通胀互换－亦上升。

分析师称，这尚不足以说明通胀忧虑正在重燃，但确是表明伴随经济的复苏，市场愈加相信通缩(物价下跌)将不会确立。

“当你回想几个月前，当时市场确实在预期通货紧缩的场景。但现在，尽管欧洲央行相当明确地表示要保持通胀预期稳定，但这个天平中的增长一方正在上升，”德国商业银行策略分析师Michael Leister表示。

一年期和两年期的欧洲通胀互换曾在6月最低达到1%，目前回升至1.4%。尽管其上涨部分源自技术因素，而非人气推动，但一直有上行的潜在趋势。

欧元区与指数挂钩的债券上周继续表现抢眼，相比之下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债的计划打压了通胀前景。

“在美国，存在刺激政策将会缩减的预期，而且看到股市等风险资产走低，盈亏平衡点(名义债券和与通膨调整债券的利差)通常会有一定的相关性，”巴克莱(Barclays)通胀策略师Khrishnamoorthy Sooben表示。

如欲查看与指数挂钩的债券和名义债券的比较，请点选(link.reuters.com/meq42v)

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**通胀前景**

考虑到欧元区失业率处于纪录高点，西班牙、意大利和希腊等问题经济体仍陷于衰退，普遍的看法是通货膨胀仍将保持温和状态。

根据法国巴黎银行的计算，剔除像近期与撙节相关的增税等特殊因素，明年欧元区通胀率将会再提高0.5%。

当前欧元区通胀率在1.6%。

欧洲央行(ECB)所青睐的五年-五年期通胀预期指标，在上个月小幅走高。该指标是测算未来五年，五年期借贷成本的最佳估算指标。

该指标目前在2.25%，以欧洲央行略低于2%的通胀率目标来看，仍处于历史上最乐观的水平。不过其趋势与德国ZEW等调查相一致。ZEW通胀预期在过去四个月里，有三个月都在上涨，而在此之前曾经历很长一段时期的下滑。

如欲查看ZEW相关调查，请点选(here)

若这一趋势得到巩固，不仅可能对欧元区脆弱的经济复苏带来压力，也将令外界对欧洲央行和英国央行维持低利率的“前瞻性指引”抱有更大怀疑。

市场本就在怀疑，这两家央行可能将不得不更早升息，而且若通胀预期出现2011年那样的迅速转变，这种疑虑将进一步加深。2011年时欧元区经济也呈现出复苏的表象。

那时五年/五年远期利率在四个月内从不到2%升至2.6%，迫使欧洲央行升息两次。德国央行强调，若物价大涨，欧洲央行的前瞻性指引将被抛弃。(完)

(编译 兰秀娟/朱晓军/洪曦/徐文焰；审校 王洋/张涛)

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