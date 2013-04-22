欧洲股市收涨 受助于对意大利政局的乐观情绪

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%

* 意大利股市跳升，因现任总统获选连任

* 飞利浦急跌5.2%，因财测不佳

路透伦敦4月22日 - 欧洲股市周一小涨，因有迹象显示意大利在打破政治僵局方面取得进展，盖过了疲弱的业绩消息和对全球经济体质的忧虑。

意大利主要股指FTSE MIB指数.FTMIB收涨1.7%，日内多数时间表现强于区内其他市场，因在国内各党派达成普遍一致后，现任总裁获选连任，使该国结束持续了两个月的政治僵局的可能性增加。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%，报1,155.00点，上周回落2.4%，为11月以来最大单周跌幅。

今日多数时间，股指保持在平盘之上，但在美国公布弱于预期的成屋销售数据，以及卡特彼勒(CAT.N)调降2013年获利预期后，尾盘削减多数涨幅。

迄今公布的欧洲企业业绩未能支撑市场。飞利浦(PHG.AS)急跌5.2%，之前该公司公布强于预期的业绩，但警告称，仍预计上半年业绩表现疲弱，尤其是在美国和欧洲市场。

英国富时100指数.FTSE收跌0.09%，报6,280.62点。德国DAX指数.GDAXI上扬0.24%，报7,478.11点。法国股市CAC 40指数.FCHI持平，报3,651.96点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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