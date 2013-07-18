欧洲股市触及六周高位 银行股领涨

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.9%

* EuroSTOXX 50指数攀升1.4%

* 银行股走高，因欧洲央行抵押品举措提振对银行的信心

路透伦敦7月18日 - 欧洲股市周四触及六周高位，欧洲央行放宽抵押品规定后，银行股上扬，强劲销售数据提振媒体和奢侈品类股。

银行股.SX7P涨幅居前，急升2.2%，之前欧洲央行扩大合格抵押品范围，将更多资产担保证券(ABS)纳入其中，这提振对法国、西班牙和意大利银行的信心。

诸如诸西班牙Bankinter (BKT.MC)等规模较小的银行涨幅最大，该股飙升8.5%。

大型银行股也受益。意大利裕信银行(CRDI.MI)急升4.3%，法国农业信贷银行(CAGR.PA)大涨5.3%。不过分析师淡化此举对银行财务状况或经济的影响。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 .STOXX50E指数上扬1.4%，报2,717.99点，升穿50日和60日移动均线附近的技术阻力位，录得6月10日以来最高收盘价。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%，报1,209.12点，美国股市触及纪录高位也扶助提振市场人气。

最新迹象显示美国经济前景改善，上周美国初请失业金人口降幅超预期，以及费城联储制造业指数改善，均支撑了美国市场仍将是欧洲企业获利的主要驱动力的预期。

英国股市富时100指数.FTSE收高0.95%，至6,634.36点。德国股市DAX指数.GDAXI升1.0%，报8,337.09点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高1.44%，报3,927.79点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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