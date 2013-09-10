欧洲股市收在5月来最高位 因叙利亚遭打击的可能性下降

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
* FTSEurofirst 300指数上涨1.3%，收在5月29日来最高收位
* 对叙利亚遭受打击的忧虑缓和
* 汽车股上涨，因迹象显示欧洲汽车市场销售趋稳
路透伦敦9月10日 - 欧洲股市周二上涨至三个半月高位，因全球股市上扬，因迹象显示美国向叙利亚动武的可能性下降，因而可避免中东原油供应受到影响。
国际文传电讯社(Interfax)援引叙利亚外交部长周二表示，叙利亚政府已经接受俄罗斯的建议，交出化学武器由国际社会控制，以避免美国可能对其实施打击。消息缓和该地区暴力可能升级的忧虑。
叙利亚的消息拉低油价超过2美元，令欧洲航空股得益最大。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.3%，报1,243.60点，此为5月29日来首见的水平，略高于8月14日的日内高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高1.9%，至2,851.40点，成交量较该指数过去90日均值高35%，显示很多投资人参与这次股市涨势。
不过，备受关注的德国股市DAX指数.GDAXI尾盘缩减涨幅，收位在8月高点下方，技术性交易商认为这证明股市涨势缺乏充份理据。DAX指数收高2.06%，报8,446.54点。
航空公司easyJet (EZJ.L)和汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)在FTSEurofirst 300指数中涨幅居前，分别急升7.2%和5.9%，因影响航空公司燃料成本的原油价格跌至两周低位。
汽车类指数.SXAP也上扬，劲涨2.5%，因包括福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)，PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)和福特(F.N)欧洲分支在内的主要汽车生产商的高管均表示，五年来欧洲汽车市场滑坡后，销售似乎正趋稳，尽管复苏仍然缓慢。
大众汽车跳涨4.8%，领涨汽车类股。
英国富时100指数.FTSE收高0.82%，至6,583.99点。法国股市CAC 40指数.FCHI收涨1.89%，报4,116.64点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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