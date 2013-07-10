欧洲股市微幅攀升 由巴宝莉领涨

英国消费者借贷激增 银行有蒙受损失的风险--央行
路透伦敦4月4日 - 英国央行周二称，消费者借贷激增意味着银行有蒙受损失的风险，同时警告为了争夺家庭贷款业务，部分银行可能放松信贷标准。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.1%
* Burberry股价上涨，此前公司称第一季营收劲升18%
* 矿业股下跌，因中国贸易数据疲弱
* 投资人关注美联储6月会议记录
路透伦敦7月10日 - 欧洲股市周三在交投清淡中小升，由公布利好消息的奢侈品品牌Burberry(BRBY.L)领涨，而中国贸易数据疲弱打压矿业股表现。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%，报1,190.02点，由Burberry劲升4.8%领涨，该公司维持全年财测指引，且表示公司第一季基本零售营收增长18%。
基本资源类股.SXPP回落0.9%，限制了股指升幅，此前全球最大金属消费者中国公布6月出口意外下降，贸易前景“严峻”。
成交疏落，成交量仅为90日均值的74%，反应投资人在静待美联储货币计划的最新线索前，他们不愿大举押注。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录将在周三公布，美联储主席贝南克今日也将发表讲话。
尽管Euro STOXX 50指数.STOXX50E收在200日移动均线目前切入位2,636点的上方，但该指数今日下跌0.2%，报2,659.71点，。
英国股市富时100指数.FTSE收低0.12%，至6,504.96点。德国股市DAX指数.GDAXI收升0.11%，报8,066.48点。法国股市CAC 40指数.FCHI收跌0.08%，报3,840.53点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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