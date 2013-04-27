欧洲股市收跌 但全周录得五个月来最大单周涨幅

* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数回落0.4%，Euro STOXX 50指数跌0.8%

* 疲弱的美国数据拖累欧股走低，但本周仍录得五个月来最大单周涨幅

路透伦敦4月26日 - 欧洲股市周五走低，因部分企业低迷的业绩和令人失望的美国经济数据令市场蒙阴，但泛欧绩优股FTSEurofirst指数录得五个月来最大单周涨幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数FTEU3.收跌0.4%，报1,196.41点，但本周上扬3.8%，为五个月来最佳周度表现，因对欧洲央行将在下周四会议上降息的预期升温。

法国时尚企业、奢侈品集团PPR (PRTP.PA)跌幅居前，重挫6.8%，成交量为90日均值的三倍，因该公司公布的首季营收数据不及预期。

汤森路透StarMine提供的数据显示，在已公布业绩的STOXX Europe 600指数成份股企业中，51%的业绩不及分析师预期。

今日公布的数据显示，美国首季经济成长不及预期，在下周五非农就业报告公布前设定了谨慎基调。数据公布后，FTSEurofirst 300指数在下午的交易中扩大跌幅。

Euro STOXX 50 .STOXX50E回落0.8%，报2,683.43点，技术图表显示，该指数第二季度结束时表现强劲，但后市将有所回落。

如果欧洲央行下周四降息，可能成为推动市场上涨的新动力，因降息将扶助刺激欧元区经济，并可能使德国对南欧国家的立场逐步软化。

英国富时100指数.FTSE收跌0.25%，报6,426.42点。德国DAX指数.GDAXI收挫0.23%，报7,814.76点。法国股市CAC 40指数.FCHI回落0.79%，报3,810.05点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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