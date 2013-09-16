欧洲股市触及五年高位 因萨默斯退出美联储主席职位竞争

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.7%，德国German DAX触及纪录高位

* 萨默斯退出美联储主席职位角逐，对通胀持温和立场的叶轮是最新热门人选

* 航空股上扬，因国际社会就叙利亚问题达成协议令油价下跌

路透伦敦9月16日 - 欧洲股市周一触及五年高位，因有消息称美国前财长萨默斯退出美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席职位的角逐，而国际社会就叙利亚问题达成协议也提振风险胃纳。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3盘中触及2008年中以来最高1,262.25点，德国DAX指数.GDAXI触及历史高位8,626.11点。

投资者认为，萨默斯退出竞争意味着美联储将以更加缓慢的步伐来收紧政策，因市场认为，较之叶轮等其他主要竞争对手，萨默斯并不是十分支持联储的货币刺激计划。

不过，市场认为，萨默斯退出角逐的消息不会对美联储本周的会议造成任何不利影响。预计美联储将在会议决定开始缩减购债规模。

另外，国际社会就销毁叙利亚化学武器达成协议也提振对股市的需求。此举使叙利亚暂时免遭美国及其盟国的军事打击，并缓解了对中东地区爆发范围更广的冲突的担忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst指数收涨0.7%，报1,258.42点，为五年收盘高位。而德国Dax指数收在历史收盘高位8,613点，涨幅为1.2%。

两大指数均升穿5月触及的峰值，创新高。自上周初以来，DAX指数累积上扬3.9%。

供应忧虑缓和拖累油价走低，布兰特11月原油合约下跌1.5%，航空股因此上扬，法国航空(AIRF.PA)和IAG (ICAG.L)领涨，涨幅分别为5.5%和3.3%。

英国富时100指数.FTSE上扬0.59%，至6,622.86点；德国DAX指数.GDAXI收高1.22%，报8,613.00点；法国股市CAC 40指数.FCHI上扬0.92%，报4,152.22点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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