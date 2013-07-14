欧洲股市因获利了结收低 但本周上涨

* FTSEurofirst 300周五收低0.1%

* 本周上涨，录得4月来最大单周升幅

* 西班牙股市受创，因忧虑该国能源业改革

路透伦敦7月12日 - 欧洲股市周五小幅收低，因经济数据良莠不齐及投资人重新担忧欧元区国家的政治状况，促使他们锁定获利，本周欧洲股市上涨，录得4月来表现最好的一周。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,195.45点，令本周涨幅缩减至2.7%。

葡萄牙反对派社会党要求就该国救助条款重新谈判的消息，且美国通胀高于预期及消费者信心弱于预期，打压股市人气。

投资人在中国第二季经济成长数据公布前对持有的部份头寸感到紧张，该数据对矿业类股尤为关键。中国第二季经济成长数据将在欧洲股市周一开盘前公布。

基本资源股.SXPP大幅下跌，滑落1.3%。基本资源股原本是本周表现居前的板块之一。

在欧元区国家中，西班牙股市表现显然落后，IBEX指数.IBEX急跌2.3%，因投资人担忧该国能源业监管改革将令能源企业成本上升。

英国股市富时100指数.FTSE收高0.02%，至6,544.94点。德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.66%，报8,212.77点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.36%，报3,855.09点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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