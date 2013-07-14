欧洲股市因获利了结收低 但本周上涨

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
* FTSEurofirst 300周五收低0.1%
* 本周上涨，录得4月来最大单周升幅
* 西班牙股市受创，因忧虑该国能源业改革
路透伦敦7月12日 - 欧洲股市周五小幅收低，因经济数据良莠不齐及投资人重新担忧欧元区国家的政治状况，促使他们锁定获利，本周欧洲股市上涨，录得4月来表现最好的一周。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,195.45点，令本周涨幅缩减至2.7%。
葡萄牙反对派社会党要求就该国救助条款重新谈判的消息，且美国通胀高于预期及消费者信心弱于预期，打压股市人气。
投资人在中国第二季经济成长数据公布前对持有的部份头寸感到紧张，该数据对矿业类股尤为关键。中国第二季经济成长数据将在欧洲股市周一开盘前公布。
基本资源股.SXPP大幅下跌，滑落1.3%。基本资源股原本是本周表现居前的板块之一。
在欧元区国家中，西班牙股市表现显然落后，IBEX指数.IBEX急跌2.3%，因投资人担忧该国能源业监管改革将令能源企业成本上升。
英国股市富时100指数.FTSE收高0.02%，至6,544.94点。德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.66%，报8,212.77点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.36%，报3,855.09点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。