* FTSEurofirst 300指数大跌1.3%

* 美国非农就业数据优于预期，美联储缩减购债压力加大

* 矿业股领跌，因商品价格下挫

* 银行股扭转在欧洲央行和英国央行发布政策声明后的升势

路透伦敦7月5日 - 欧洲股市周五收低，矿业股和银行股遭受重创，此前美国公布的就业报告强于预期，市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能很快开始放缓刺激计划的预期升温。

景气类股领跌，其中基本资源类股.SXPP重挫4.3%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.3%，报1,163.55点，此前美国公布6月非农就业岗位增加19.5万，较市场预估值多了3万，美联储提前结束购债计划的可能性增加。

两周前，美联储主席贝南克表示，如果经济数据保持强劲，预计在今年稍后开始缩减每月850亿美元的购债规模。

昨日，FTSEurofirst 300指数录得11个月最大单日升幅，因英国央行和欧洲央行都发布前瞻性指引，称将在一段长时间内保持低利率。

欧股跌幅居前的都是商品相关个股，因市场担心美联储缩减刺激计划会拖累基本金属和贵金属价格。

银行股也下滑，银行股指数.SX7P收低1.4%，并扭转稍早升势，因在美国数据公布后，对欧洲央行和英国央行将继续宽松货币政策的乐观情绪消散。

英国股市富时100指数.FTSE收低0.72%，至6,375.52点。德国股市DAX指数.GDAXI重挫2.36%，报7,806.00点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低1.46%，报3,753.85点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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