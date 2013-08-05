欧股涨至近两个月高位后止步 因汇丰股价大跌

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.05%，报1,225.39点
* 指数涨势在近两个月高位止步
* 汇丰盈利受新兴市场业务拖累，股价下跌，限制了指数涨幅
* 莱斯银行集团受派息臆测带动，股价上扬
路透伦敦8月5日 - 周一欧洲股市涨至近两个月高位停步，因令人失望的汇丰业绩重燃投资人忧虑企业在新兴市场的盈利，且减弱了莱斯银行集团(LLOY.L)股价上涨的影响。
汇丰(HSBA.L)股价重挫4.4%，成交量较其90日均值多超过一倍，此前汇丰(0005.HK) 公布的今年上半年获利低于预期，因拉美市场获利下降超过一半。
这和上周饮料集团Diageo(DGE.L)和法国制药商赛诺菲(Sanofi)(SASY.PA)等许多大型欧洲企业公布新兴市场营收疲弱的信息一致，因如巴西等国家正面临借贷成本不断上升及市场不稳定的问题。
“新兴市场明显放缓，这是重要的主题，”Monument Securities销售部主管Andy Ash说。
他说，汇丰在过去一个月攀升8.6%，今日回落。
汇丰股价下跌，将泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3拉低1.6点。该指数周一收高0.65点，或0.05%，报1,225.39点，此前一度触及两个月新高1,231.31点。
英国的莱斯银行集团(LLOY.L)及法国保险商CNP Assurances(CNPP.PA)上涨，支撑FTSEurofirst 300指数，因预期公司派发的股息上升。
莱斯银行集团股价上扬2.7%，受助于英国金融时报的报导，指该行执行长Antonio Horta-Osorio向潜在投资人表示，他预期多至70%的银行盈利将在2015年返还给股东。
CNP AssurancesCNP.PA股价劲升2%，成交量为其90日均值的176.8%。
英国股市富时100指数.FTSE收低0.43%，至6,619.58点。德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.1%，报8,398.38点。法国股市CAC 40指数.FCHI收涨0.11%，报4,049.97点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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