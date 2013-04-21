欧洲股市周五小幅反弹 但全周录得11月以来最大单周跌幅

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数本周回落2.4%，为11月以来最大单周跌幅

* 今日收涨0.5%，Euro STOXX指数攀升0.8%

* ENRC大涨26.6%，受并购臆测刺激

路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周五出现小幅技术性反弹，受助于采矿业的并购活动，但指标指数录得去年11月以来最大单周跌幅，因经济数据疲弱。

哈萨克矿商欧亚自然资源公司ENRC.L飙升26.2%，成交量是日均值的五倍，之前其联合创始人兼主要股东称，正寻求组建一个财团，出价收购该公司。

由于ENRC的自由流通股规模较小，仅占已发行股票总数的五分之一略强，使此举产生的影响被放大。

ENRC是泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3中涨幅最大的成份股，该指数收涨0.5%，报1,153.19点。

本周，该指数回落2.4%，受累于欧洲最大经济体德国经济数据转弱，以及更多美国数据不及预期。

Euro STOXX 50指数上扬0.8%，报2,575.16点，在该指数跌穿一周前的支撑位2,542点后，短期技术交易商回场买入。

Trading Central的分析师Philippe Delabarre说，30分钟技术图表上出现的双反弹证实，双底形态已经形成，该指数下周一前可能升向2,600点。

英国富时100指数.FTSE收涨幅0.69%，报6,286.59点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.18%，报7,459.96点。法国股市CAC 40指数.FCHI上扬1.46%，报3,651.96点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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