欧洲股市小幅反弹 矿业股升势提供支撑

* FTSEurofirst 300指数升0.3%

* 矿业股上涨，美国数据缓和对美联储将缩减购债的担忧

* 分析师预计“逢低买入”的意愿犹存

路透伦敦5月30日 - 欧洲股市周四上涨，受到矿业股升势提振，因美国经济数据不佳，缓和了投资人对美联储会很快缩减刺激措施的忧虑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%，报1,227.41点，在昨日大跌1.8%后收复部分失地。今日矿业股.SXPP领涨，升1.5%。

数据显示，上周美国初请失业金人数意外增加，担心美联储可能因应强劲经济数据而缩减购债的投资人对该数据表示欢迎。

本月稍早，对美联储经济刺激措施前景的不确定性引发欧股从近五年高位回撤。

但跌幅料受限，因投资人逢低承接的兴致，且市场预期美联储不会很快缩减购债。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.5%，报2,799.20点，昨日大跌1.7%。

英国富时100指数.FTSE收高0.45%，报6,656.99点。德国股市DAX指数.GDAXI收高0.76%，报8,400.20点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.56%，报3,996.31点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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