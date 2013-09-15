欧洲股市触及三个月高位 受助于企业并购潮

OECD支持日本维持量化宽松政策 但敦促警惕相关风险
路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%，触及三个半月高位
* 并购活动支撑市场
* Rhoen-Klinikum大涨11%，因计划出售旗下医院
路透伦敦9月13日 - 欧洲股市周五连涨第二周，触及三个半月新高，因媒体和医疗保健行业的并购活动支撑市场。
德国连锁医院Rhoen-Klinikum (RHKG.DE)放量大涨11.4%，成为涨幅最大的FTSEurofirst 300 index .FTEU3指数成份股，之前该公司表示，将以30.7亿欧元的价格将旗下多数医院出售给Fresenius (FREG.DE)。
受上述消息影响，Rhoen-Klinikum的成交量猛增至90日均值的逾10倍，消息该还推动Fresenius股价攀升3.6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%，至1,250.26点，为5月以来最高。该指数本周上涨1.7%，年内期金已累积上扬超过10%。
过去几周，并购活动，尤其是科技、电信和媒体行业的并购活动扶助支撑欧洲股市，引发市场预期随着经济复苏，将会涌现更多的并购交易。
在下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议前，投资者不愿大举押注。一项路透调查预计，美联储可能宣布将每月资产购买规模缩减100亿美元。
英国富时100指数.FTSE小跌0.08%，至6,583.80点；德国DAX指数.GDAXI收高0.18%，报8,509.42点；法国股市CAC 40指数.FCHI收涨0.19%，报4,114.50点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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