欧洲股市连升四日 因企业业绩强劲

* FTSEurofirst 300指数升0.7%，Euro STOXX 50指数大涨1.5%

* 有关欧洲央行追加刺激措施的传闻提振股指

路透伦敦4月24日 - 欧洲股市周三连升第四个交易日，因企业业绩强劲，且市场对欧元区进一步放宽货币政策的臆测升温。

英国保险商Standard Life (SL.L)和葡萄牙零售商Jeronimo Martins (JMT.LS)公布强劲的首季业绩后领涨，分别劲扬8%和6.9%，成交也分别为过去90日均值的三倍和五倍。

全球第三大啤酒生产商喜力(HEIN.AS)下调今年成长预期，该股重挫5.1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.7%，报1,191.82点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨1.5%，报2,702.05点。

周三稍早，德国公布的经济数据疲弱，令市场臆测欧洲央行下周降息，午后，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧的讲话令臆测升温，股市扩大升幅。

降息料对欧洲出口商有利，汤森路透德国工业股指数.TRXFLDDEPINDC大涨1.7%。

英国富时100指数.FTSE收高0.4%，报6,431.76点。德国DAX指数.GDAXI上扬1.32%，报7,759.03点。法国股市CAC 40指数.FCHI大涨1.58%，报3,842.94点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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