欧洲钢铁组织将起诉中国大陆、台湾和俄罗斯的企业倾销

* 今年将向欧盟提出投诉

* 一起案子涉及产自中国大陆和台湾的冷轧不锈钢板

* 另一起案件涉及俄罗斯的电工钢板

路透伦敦2月13日 -欧洲钢铁行业组织Eurofer计划今年向欧盟执委会投诉，产自中国大陆和台湾的冷轧不锈钢板、及俄罗斯生产的电工钢板涉嫌倾销。

如果欧盟执委会受理该案，将使近年来欧盟与中国和俄罗斯的一系列贸易争端又掀波澜。

“有两起案子处于较深入阶段，我们怀疑存在倾销和补贴行为，将在今年提交。”Eurofer的负责人Gordon Moffat告诉路透。

路透未联系上中国钢铁工业协会置评。欧盟执委会拒绝置评。台湾最大钢铁企业--中国钢铁(2002.TW)表示未获悉Eurofer的计划，不予置评。

俄罗斯工业与贸易部副部长Viktor Yevtukhov表示，政府将支持其钢铁企业。

根据钢铁咨询公司MEPS的数据，西欧冷轧不锈钢板市场的年规模约为460万吨，或110亿欧元(约为150亿美元)。相比之下，欧洲的电工钢板市场要小得多。

欧盟目前对产自中国的若干钢铁产品征税，包括螺栓和螺丝等产品，税率范围从22.9-74.1%，中国方面称未依照世界贸易组织(WTO)的规定计算。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)

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