焦点：欧洲钢铁业并购热浪来袭 赔钱企业反成抢手货

路透伦敦5月3日 - 2015年底，可以做为全球经济体质指标的钢铁行业濒临崩溃边缘。中国出口创纪录新高、全球产能过剩以及需求缩水，都导致钢价跌至10年低点，迫使钢厂关门、业者裁员、破产频传。

时至今日，景况大不相同。除了拜中国决定大力缩减产能、并提振基础建设支出之赐，全球成长前景好转，以及保护主义声浪升温，已然带动钢价自2015年12月以来上涨约45%。

随之而来的是一波并购热潮，投资人竞相拿出数十亿美元的资金，收购那些一度被视为是破铜烂铁的钢铁公司。

德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)2月以13亿美元将亏损连连的巴西钢厂CSA卖给了美国Ternium SA(TX.N)。印度塔塔钢铁(Tata Steel)(TISC.NS)去年4月扬言要关闭赔钱的英国钢厂，如今则是正在洽谈将英国和欧洲的钢厂和蒂森克虏伯的钢厂合并。

然而最为极端的案例，或许是对位于意大利东南部塔兰托的钢铁业者Ilva的收购战。

Ilva是欧洲最大也是处境最为困难的钢铁厂，自2013年接受政府管理以来，已累计产生数以亿欧元计的亏损。

但现在有两个财团正在以大约40亿欧元竞购该钢铁厂，对该厂进行升级和清理，押注在欧洲经济将回升之际该地区进口的钢材将减少。这两个财团当中，一个有全球最大钢铁制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)ISPA.AS，另一个财团则包括印度钢铁生产商JSW(JSTL.NS)。

钢铁行业的高管称，这值得下注。

“随着钢材进口减少，Ilva的额外产量将被消化。国内市场虽不是欣欣向荣，但在不断增长，欧洲工业活动应该会继续稳定增长，”意大利钢铁加工商协会Assofermet的会长Tommaso Sandrini对路透说。

他们还说，并购活动回升料反过来会导致产能削减，这将进一步提振价格。

对于塔塔并购，蒂森克虏伯的财务长Guido Kerkhoff说，“对我们而言最重要的事是，通过合并...我们能解决产能过剩问题。”

**中国削减产能**

中国是扭转钢铁行业命运的关键所在，正如其对当今全球经济众多领域的影响一样。

中国是全球最大的钢铁生产国，曾于2016年初表示，到2020年将削减1-1.5亿吨钢铁产能，以治理污染并遏制供应过剩。

据官方数据，仅去年一年，中国就削减了6,000万吨钢铁产能，还宣布今年计划再减产5,000万吨。

就在减产进行的同时，中国也推出7,000亿美元的刺激性支出，用于基础设施和建设，造成去年中国钢价跳涨73%，钢材出口下降3.5%。

今年中国钢材出口还进一步下降了25%。

钢价劲扬已转化为钢企股票的大幅上涨。全球钢铁类股指数已自去年1月的12年低位上涨了80%。

国际钢铁协会预计，随着欧元区利率和税收政策势将保持稳定，美国也料将从减税和增加基础设施开支中获益，发达国家的钢铁需求今年将增长0.7%，明年预计增长1.2%。

官方数据显示，欧元区3月制造业活动扩张速度创下近六年最快。

**设置壁垒**

欧洲钢铁游说团体Eurofer称，得益于反倾销措施的累积效应，本地钢铁制造商最终将在今年因需求增长而受益。

欧盟目前在钢铁方面有39项反倾销和反补贴措施，有17项针对中国的措施，而且其中的大多数是在过去几年实施的。

在大西洋彼岸，奥巴马任内设置的一系列钢铁贸易壁垒，正在让美国钢铁制造商大受提振。而在特朗普政府下，此类壁垒将会只增不减。

特朗普政府上月称，将动用一项很少使用的法律规定，来启动一项调查，以确定进口的中国及其他外国产的钢铁产品是否对国家安全构成威胁。

除此之外，美国原本就已对钢铁进口征收各种反倾销和反补贴税，根据智库Cato Institute的说法，大约有150种。

据国际钢铁统计局数据，去年中国对美国的钢铁出口下降56%，主要是受这些课税影响，其中一些税率高达500%。

“中国目前(在钢铁出口)已出局，以进行中的反倾销调查数量来看，其他许多国家也将出局，”Sandrini称。

Berenberg分析师Alessandro Abate对路透表示，单是Ilva的私有化就将使欧盟钢铁价格每吨涨10-20欧元，因地区买家将需付出一笔溢价，以获得相对于进口品更高质量、且能够快速可靠交运的供给。

那些买下Ilva和塔塔-蒂森克虏伯资产的业者，料将采取更有纪律的定价策略，坚守较高的价格，努力不让市场供应过剩，不像过去Ilva或塔塔那样，为了冲刺数量，而牺牲价格。

Metal Bulletin Research研究主管Alistair Ramsay称，他不认同“钢铁需求峰值”的说法，指出过去几年欧洲进口量热轧钢卷都有500万吨。热轧钢卷主要用于白色家电的生产。

“如果出现一项针对这些进口的关税，那么突然就必定要到其他地方找到这些钢铁，”Ramsay对路透表示。“如果某人拿到了Ilva的控制权，而欧盟边境的管制又稍微加强，这有可能是相当有利可图的局面。”

全球钢铁股票自2016年1月以来的涨势 reut.rs/2pMxbfw

中国钢铁净出口下降 tmsnrt.rs/2oXruZe

(完)