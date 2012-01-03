欧洲防御类公共事业股领涨市场触及两个月高位

路透巴黎1月2日电---欧洲股市周一在新年的第一个交易日触及两个月高点,由德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和法国燃气苏伊士集团GSZ.PA等防御类公共事业股领涨;不过成交量不大,因英国和美国市场仍处於新年假期.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报1,011.92点,为10月底以来该指数最高水准;投资者无视暗淡的欧元区数据.数据显示欧元区12月制造业活动连续第五个月衰退.

然一些交易商和分析师警告,本周稍後当多数投资人重返工作岗位後,需留意圣诞节期间涨势有可能回吐.

盛宝银行交易顾问Didier Abbato称,"乐极生悲的风险很高...今年头几周我们将关注欧洲主权债市场对一些事件的反应,包括意大利和西班牙接下来的政策举动,欧洲银行业宣布资本重组计划,以及法国和其欧元区夥伴评级将遭下调的连锁反应."

与股市周一的走高形成对比,欧元兑日圆触及10年低点,兑美元仍低於1.30,受对欧元区债务困难国家融资需求的担忧拖累.

欧元区股票走势与欧元通常呈现高度的正相关.

德股DAX指数.GDAXI上涨3.0%收於6,075.52点,法股CAC 40指数.FCHI收升1.98%至3,222.30点.(完)