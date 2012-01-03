欧洲防御类公共事业股领涨市场触及两个月高位

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透巴黎1月2日电---欧洲股市周一在新年的第一个交易日触及两个月高点,由德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和法国燃气苏伊士集团GSZ.PA等防御类公共事业股领涨;不过成交量不大,因英国和美国市场仍处於新年假期.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报1,011.92点,为10月底以来该指数最高水准;投资者无视暗淡的欧元区数据.数据显示欧元区12月制造业活动连续第五个月衰退.
然一些交易商和分析师警告,本周稍後当多数投资人重返工作岗位後,需留意圣诞节期间涨势有可能回吐.
盛宝银行交易顾问Didier Abbato称,"乐极生悲的风险很高...今年头几周我们将关注欧洲主权债市场对一些事件的反应,包括意大利和西班牙接下来的政策举动,欧洲银行业宣布资本重组计划,以及法国和其欧元区夥伴评级将遭下调的连锁反应."
与股市周一的走高形成对比,欧元兑日圆触及10年低点,兑美元仍低於1.30,受对欧元区债务困难国家融资需求的担忧拖累.
欧元区股票走势与欧元通常呈现高度的正相关.
德股DAX指数.GDAXI上涨3.0%收於6,075.52点,法股CAC 40指数.FCHI收升1.98%至3,222.30点.(完)
--编译 张若琪/吴云凌;审校 程琳
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