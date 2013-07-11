欧洲股市创下五周高位 因对缩减刺激措施的担忧缓和

* FTSEurofirst 300指数升0.6%，触及五周高位

* EuroSTOXX 50指数补上6月的利空缺口

* 法国兴业银行建议增持欧洲大型股以防美联储缩减购债

* 葡萄牙政局再度出现不确定因素拖累该国股市

路透伦敦7月11日 - 欧洲股市周四触及五周高位，突破技术阻力位，为后市进一步上涨铺平道路，因此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克的讲话缓和了市场对联储很快将开始缩减刺激措施的担忧。

矿业股等经济成长敏感的股份从伯南克周三的讲话中获得安慰，伯南克表示，在“可预见的未来”货币政策仍需要保持高度宽松。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,196.86点，一举升穿100日移动均线切入位，Fresnillo (FRES.L)和Randgold(RRS.L)等金矿股受金价上扬带动领涨。

尽管许多投资人仍预计美联储将早至9月就开始缩减购债，但伯南克强调只有在经济复苏的情况下才会考虑采取上述举措。

EuroSTOXX 50指数.STOXX50E收高0.8%，报2,681.32点，补上了6月初留下的利空缺口，这是更为积极的技术信号。

JPMorgan Asset Management建议投资人关注将得益于经济改善的景气类股。

法国兴业银行建议调整仓位，为秋季隐含波动性.V2TX上升作准备，并预计欧洲，特别是大盘股会跑赢美国股市。

但欧元区政局不稳令股市前景蒙阴。葡萄牙蓝筹股指数.PSI20跌2%，因葡萄牙总统聚焦了重组政府的方案，该国可能提前大选。

英国股市富时100指数.FTSE收高0.59%，至6,543.41点。德国股市DAX指数.GDAXI大涨1.14%，报8,158.80点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.74%，报3,868.98点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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