欧洲股市收涨 受良好的公司业绩提振

* FTSEurofirst 300指数收平，Euro STOXX 50指数收升0.6%

* EDF上调财测后，股价劲涨7.4%

* 巴克莱公布供股计划，股价急跌

* 成交疏落，因投资人静待美联储会议结果

路透伦敦7月30日 - 欧洲股市周二小幅上涨，因诸如EDF (EDF.PA)和Air Liquide (AIRP.PA)等欧元区绩优股公布良好业绩，燃点投资人对企业盈利反弹的预期。

不过，股市升幅和整体成交量受到抑制，因部份投资人在周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布政策声明前离场观望，预料美联储声明将为其量化宽松政策前景提出一些线索。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3小幅收高0.01%，报1,206.18点，而欧元区绩优股指Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.6%，报2,759.21点。

法国电力公司EDF上调今年核心盈利预估后，股价跳涨7.4%，至接近两年高位，而Air Liquide (AIRP.PA)对财测发表正面言论后，股价上扬3.6%。

电信产品制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA公布优于预期的季度营收，且表示芯片制造商高通(QCOM.O)将买入占公司少部份股权的股票，阿尔卡特-朗讯股价暴涨14.4%。

大部份银行股收低，因投资人重新忧虑银行的资本比例，此前巴克莱(BARC.L)称计划供股筹资58亿英镑(89亿美元)，以因应来自英国监管当局对增强其资本能力的压力，并做为支付另一笔20亿英镑的不当销售费用。巴克莱股价急挫5.7%。

成交清淡，Euro STOXX 50指数的成交量为其过去三个月日均值的仅70%。

英国股市富时100指数.FTSE收高0.16%，至6,570.95点。德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.15%，报8,271.02点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.45%，报3,986.61点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。