欧洲股市下挫至六周低点

* FTSEurofirst 300指数跌1.2%，至4月底来最低

* 对未来央行支持措施的新忧虑打压市场

* 交易商预计短期内欧股将进一步下滑

* 较长期前景仍正面

路透伦敦6月11日 - 欧洲股市周一挫至六周低点，因投资人再度担心央行可能缩减支持措施，遂转趋谨慎，部份交易商预计短期内欧股可能进一步走软。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.2%，报1,179.57点，为4月22日收在1,155点来最低收位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下挫1.3%，报2,683.20点，欧元区公债收益率全线上升。

交易商表示，日本央行周二决定不追加新的刺激措施令人失望，且投资人持续担心美联储可能很快缩减刺激计划。

XBZ欧股选择权经纪Mike Turner表示，技术面而言，欧股还将下跌。Euro STOXX指数可能轻易就将再跌2%，至2,600点。

欧股今日全面走软，矿业股跌幅最大，STOXX欧洲基本资源股指数.SXPP重挫2.5%。

不过许多投资人仍感觉市场在未来两个月回调后将很快重拾升势。

英国富时100指数.FTSE收跌0.94%，报6,340.08点。德国股市DAX指数.GDAXI下挫1.03%，报8,222.46点。法国股市CAC 40指数.FCHI收跌1.39%，报3,810.56点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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