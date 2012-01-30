欧盟峰会将会就永久纾困基金和预算平衡问题达成协议

路透布鲁塞尔1月30日电---欧盟领导人将在周一的峰会上就欧元区永久性援助基金一事签署协议,并就各国立法中有关预算平衡的规定达成一致性意见,不过希腊方面仍有问题悬而未决,给这些讨论带来阴影.

欧盟为解决主权债务危机问题,即将召开两年来的第17次峰会,本次峰会料将把主要精力集中在创造就业和促进增长方面,与会领导人可能希望会谈的话题不要侧重於在政治上令人不快的预算撙节问题.

峰会料将宣布把欧盟2007-2013年预算中未动用的最多200亿欧元资金转而用於创造就业方面,尤其是年轻人的就业,同时峰会还将承诺放宽对中小型企业的银行贷款.

但是主导会谈的议题,仍将是有关永久性救援基金的建立,新的财政协议以及希腊问题.

希腊政府与民间债权人就该国2,000亿欧元公共债务重组的谈判在周末取得进展,但预计在1400GMT峰会开始之前难以得出结果.

在希腊当局与民间债权人之间达成协议之前,欧盟领导人不能向雅典方面继续拨付第二期1,300亿欧元的纾困资金.这批资金原本是在去年10月峰会上同意提供的.

不过,欧盟领导人将会签署协议成立欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),这项永久性援助基金规模为5,000亿欧元,将於7月开始运作.此外,与会领导人还将就紧缩预算规定的"财政协定"条款达成一致.

**永久性抒困基金**

欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)将取代欧洲金融稳定机构(EFSF).EFSF曾被用来救援爱尔兰与葡萄牙,并将在第二轮希腊抒困行动中发挥作用.

欧洲领导人希望ESM将能增强防御债务危机的能力,但包括意大利总理蒙堤、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和美国财长盖特纳在内,许多官员都表示实现这一点的前提是将EFSF剩余资源纳入ESM,组成规模达7,500亿欧元(1万亿美元)的超级基金.

IMF称,如能就扩大ESM这道欧元区"防火墙"的规模达成协议,就能说服其他国家扩大对IMF注资,从而增强该组织的抗危机能力并提高市场信心.

但德国反对迈出这一步.

德国总理梅克尔曾表示,在3月领导人峰会召开前,不会讨论ESM和EFSF的规模上限问题.同时,金融市场将继续担心抒困基金可能不够挽救意大利和西班牙这样的国家.

欧元区一名高级官员称:"有迹象显示德国愿意考虑这一步,而且德国方面在为3月做准备."

对拯救欧元区挥霍无度的国家已备感厌倦的德国民众持何种意见,是问题症结所在.梅克尔希望欧盟签署内容包括平衡预算规定的财政条约,将之写入宪法.一旦完成这一步,就可以开始讨论建立规模更大的抒困基金.

债务危机爆发至今已将近三年,一些分析师开始相信,加强预算规定,扩大抒困基金规模,以及承诺实施更广泛的结构性改革以提高欧盟生产力三管齐下,或能帮助欧洲挺过这场风暴.

分析师称,近几个月内最关键的行动是欧洲央行提供大量低息三年期贷款.该央行下月将再次采取该举措.

**希腊协议?**

在欧盟领导人勉力安排法规并跨越金融障碍,以助遏阻债务危机重演的同时,眼下仍存在一些疑虑--特别是关於希腊,可能还有葡萄牙的部分.

最急迫令人担忧的就是已进行了七个月、对第二套希腊援助方案至关重要的民间部门参与的磋商.若未来几日能敲定协议,或有助恢复投资人信心,尽管希腊要按计画在2020年前将债务相当於国内生产总值(GDP)之比降至120%仍有困难.

"如果敲定协议,各国领袖可望予以支持,乐见协议并称,现在要由希腊决定能否接受并实现改革,以达成第二套融资方案."欧元区官员称.

磋商者认为他们或可在2月中前敲定协议.若到时未能达成,可能迫使希腊对3月中到期的1,450亿欧元债券无法履行偿付责任.

而即便希腊与民间债权人敲定协议,令其接受债券名义价值减记50%的条件,可能仍不足以缩减希腊的融资缺口.

IMF曾建议为缩减该缺口,持有希腊债券的公共部门--包括欧洲央行和欧元区各国央行--或有必要注销其持有的部分仓位.

此举未必会让欧洲央行或各国央行蒙受损失,只是指望它们放弃所购债券的获利.

但德国籍的欧洲央行执委亚斯穆森告诉路透,欧洲央行不可能参与希腊债务的民间部门重组.(完)