欧盟讨论如何平衡财政紧缩与促进经济成长

德国总理默克尔与意大利总理莫蒂3月1日在布鲁塞尔出席欧盟会议。 REUTERS/Bundesregierung/Jesco Denzel/Pool

* 欧洲央行流动性操作为决策者争取时间

* 欧盟再度任命范龙佩担任欧洲理事会主席

* 希腊的第二轮救助计划获得暂时通过

* 欧元区失业率创纪录高位,经济成长策略成为焦点

路透布鲁塞尔3月1日电---欧盟领导人周四举行峰会,就如何正确处理预算紧缩与重振经济成长的关系展开争论.

之前欧盟财长暂时同意对希腊进行第二轮救助,同时欧洲央行(ECB)的注资安抚了债券市场.欧盟27国领导人利用这个喘息时机专注于结构性改革等措施来应对处於纪录高位的失业率.

他们同时再度任命范龙佩担任欧洲理事会主席,开始第二个为期为两年半的任期.并决定由他主持欧元区一年两届的峰会.

欧盟国家中的25个国家的领导人周五将签署由德国推动的财政协定,以便更严格地实施欧盟的减赤与减债规定.

但如果不能恢复经济成长,一些欧洲国家可能步希腊的後尘.

欧洲议会主席Martin Schulz对领导人坦率直言,"长期以来,我们对危机的管控都过份偏重于财政紧缩."其亦为德国社会民主党人士.

英国首相卡梅伦对记者表示,欧洲面临债务和经济成长两方面危机.

外交官称,卡梅隆抱怨欧盟12国领导人致函呼吁采取放宽市场管制以释放经济动能等进一步增强经济成长的措施,但峰会声明草案对此未给予足够重视.他的不满得到意大利总理蒙堤和荷兰首相吕特的支持.

一直大力推行严格撙节政策的德国总理默克尔表示,欧洲央行向银行业的大规模注资行动为欧洲领导人赢得了宝贵时间,使之得以着手改善竞争力,经济成长和就业.

虽然德国失业总人数持续下降,但西班牙失业率升至23.3%,相当於两个年轻人当中有一人失业.

Saxobank分析师Steen Jakobsen称,"尽管欧洲央行实施注资计划後银行业信心满满,但实体经济仍非常低迷,关键是失业率,这不但会产生重大社会影响,亦对经济造成打击."

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西班牙本周公布,2011年赤字与国内生产总值(GDP)之比达到8.5%,远高於其向布鲁塞尔承诺的6%.这意味着该国今年要达到4.4%的目标,需要将这一比例降低4个百分点,而与此同时经济预计会萎缩1%.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的新政府私下请求把目标修改至更实际的水平,让欧盟(EU)执委会左右为难,因他们正在试图使过去被希腊甚至德国和法国藐视的规则恢复公信力.

欧盟消息人士称,欧元区主要国家并不怎麽同情拉霍伊,不愿在加强财政纪律之际对西班牙网开一面.

西班牙经济部长Luis De Guindos称,他不指望欧盟在5月前作出决定,不过西班牙一政府消息人士称,政府周五将以大约5.3-5.5%的目标为基础,设定2011年支出上限.这公然有违欧盟执委会的要求.

**欧元区国家公债收益率重挫**

欧洲央行周三向欧洲银行业系统挹注5,300亿欧元的低成本三年期流动性,第二天10年期意大利公债收益率(殖利率)自去年8月以来首次跌破5%.西班牙公债收益率亦下滑,而被视为避险投资品的德债期货下跌,表明投资者的风险偏好重燃.

国际互换与衍生品协会(ISDA)宣布,近期债务重组的准备工作迄今为止并不构成触发信用违约互换支付的"信用事件".该行业机构决定债券持有人何时有权要求兑现信用保险.

ISDA的决定令那些一直盼望避免出现此类干扰事件的欧盟官员欢欣鼓舞.但伦敦的市场人士表示,他们仍旧认为,如果希腊动用法律手段强迫债权人非自愿地接受债券置换,就会触发信用违约互换(CDS)支付.

经济学家表示,欧洲央行大规模注资为欧元区赢得了时间,但未解决该地区的问题.要想解决问题,需要二线成员国恢复竞争力和经济增长,强国和弱国之间重新取得平衡.

默克尔把达成财政协议作为向受困国提供进一步金援的条件,但该协议的达成面临两道障碍.

爱尔兰本周宣布将就此事举行全民公投.而更大的不确定性在於法国.该国反对党总统候选人社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)矢言,若当选,将重新协商财政协议,加入促增长的措施.

范龙佩在为峰会准备的文件中提到,那些被市场紧盯的国家必须认真推行财政整顿,而其他国家应利用财政预算的余裕,提振需求以对抗经济迟滞.(完)