欧盟峰会批准救助基金和预算规定 但实现财政紧缩与成长困难仍多

* 峰会批准救助基金和预算纪律协定

* 仅英国、捷克反对新财政协定

* 南欧国家债券的风险溢价升高,股市下跌

记者 Jan Strupczewski/Luke Baker

路透布鲁塞尔1月30日电---欧洲领导人周一就欧元区永久救助基金达成一致,欧盟27国中有25国支持由德国发起的更严格预算纪律协定,但在财政紧缩下还要能实现经济增长则面临艰困阻力.

台面上,这场为时半天的峰会焦点放在恢复成长和创造就业的策略.而当前正值欧洲各国政府需削减公共支出并加税以应对累累负债.

但对於紧缩限制的歧异和希腊未能与民间债权人完成债券重组磋商,则阻碍了各国的努力,使其无法传递欧洲正掌控住债务危机的更乐观讯息.

领导人同意5,000亿欧元的欧洲稳定机制(ESM)将自7月生效,以援助负债沉重的国家.这较原先的计画提前一年.但欧洲已然承受来自美国、中国、国际货币基金组织(IMF)和部分欧盟成员国的压力,促其需加大金融防火墙的规模.

南欧国家的政府公债风险溢价升高;欧元及欧股.FTEU3下跌,因外界担心希腊债务磋商缺乏实际进展且欧洲经济前景低迷.

西班牙第四季经济出现两年来首次萎缩,且似将陷入长期衰退,更凸显了上述疑虑.

法国将2012年经济成长预估减半,仅为成长0.5%,对法国总统萨科齐5月争取连任恐非祥兆.

法国总理菲永表示,经济放缓不会迫使政府进一步节约预算.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)称,西班牙今年明显无法实现2.3%的成长目标.这让人大为质疑,该国能否在今年底前将预算赤字相当於经济产出的百分比由2011年的约8%,降至承诺的4.4%.这是霍伊首次出席欧盟峰会.

欧盟执委会主席巴罗索暗示,欧盟在2月23日公布最新成长预估後,可能放宽对西班牙2012年赤字目标的要求,因这近乎无法达成.

意大利在新总理蒙堤领导下匆匆通过了全面经济改革计划,令该国在10年期和五年期公债标售中,举债成本大幅下降,尽管标准普尔和惠誉本月将其信评下调两个级距.

但是,葡萄牙沦为下一个希腊(需要第二纾困以避免破产)的脚步越来越快,因为银行业提高葡萄牙公债信用违约互换(CDS)报价,并坚持要预先给付,而不能在之後几年内缴付.

葡萄牙10年期公债较可比德债利差超过15个百分点,为欧元问世来首见.为1,000万欧元葡萄牙公债的保险成本创下390万欧元(512万美元)纪录高位.

**使凯恩斯理论非法化?**

外交官称,除英国和捷克之外,欧盟其他25个成员国首脑都同意签署一项财政条约,将平衡预算写入各国法律.不过分析师们对如此严格约束赤字支出是否明智持怀疑态度.

一名英国官员称:"这等於把德国人对如何管理经济的看法写入法律,而且本质上是宣告凯恩斯理论非法,我们不会这样做"

但外交人士称,英国首相卡梅伦和法国总统萨科齐不会再像上月那样针锋相对.当时卡梅伦反对修改欧盟条约.

欧洲议会主席Martin Schulz对各国首脑称,新财政条约既无必要又不平衡,因其未能将加强预算纪律与投资公共项目以创造就业结合起来.

欧盟为解决其主权债问题,两年来第17次召开峰会,此次峰会讨论的主轴从政治上不受欢迎的紧缩举措转换成经济成长.

希腊和民间债权人就2,000亿欧元债务重整的协商在周末取得进展,但在峰会召开前尚未得到结论.

之前一位希腊官员表示,希腊总理帕帕季莫斯会在峰会上就情况作简要报告,并在场边与德国总理梅克尔会晤,但周一料没有决定.

除非有达成协议,否则欧盟领导人不会实施希腊第二轮1,300亿欧元的纾困计画.该计画最初是在去年10月的峰会上通过.

德国提议由一位欧洲委员来掌控希腊的公共财政,以确保其能符合财政目标,这在希腊造成喧然大波.希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,这是要让希腊在国家尊严和金融协助之间做出选择,是无视历史教训的表现.

德国的呼吁获得荷兰及瑞典首相的审慎支持.但梅克尔淡化了把希腊纳入管理的想法,其表示"我们本不该有次争论.这是关於欧洲如何能提供支援,以使希腊可以遵守,如此目标才有意义的问题."

**超级防火墙?**

成立ESM的本意是用以替代欧洲金融稳定机构(EFSF),後者是用於救助爱尔兰和葡萄牙的临时基金.但现在有越来越大的压力要求将两者资源合并,创立一个规模达7,500亿欧元(1万亿美元)的超级防火墙.

IMF表示,如果欧洲自己出更多的钱,就能说服其他国家向IMF提供更多资金,从而提升其危机应对能力并改善市场信心.

德国至今对此表示反对.

梅克尔曾表示,在3月下次欧盟峰会前,她将不会讨论ESM/EFSF规模上限问题.同时,金融市场将继续担忧,如果意大利和西班牙等国再度遭遇债务融资问题,可能不会有充足的援助资金.

"的确有迹象表明德国愿意加以考虑,但德国方面希望是在3月,"欧元区一位高级官员称.

关键在於德国公众的舆论,德国民众已经对援助欧元区感到厌烦.

此次峰会料将宣布,欧盟2007-2013年预算中至多200亿欧元未动用资金将重新用於创造就业,特别是为年轻人创造就业机会,并将承诺向中小型企业释放银行贷款.

但由於没有新的公共资金可用来刺激经济,各国领导人将注意力主要放在推进结构性改革方面,如放宽就业市场监管,简化企业审批过程,以及推动创新.(完)