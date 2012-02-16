欧盟贸易执委称今年欧盟与中国双边贸易将创新纪录

印度2月黄金进口骤增逾82% 受益于累积需求释放及零售需求--GFMS
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透香港2月16日电---欧盟贸易执委Karl De Gucht周四在香港表示,中国与欧盟的双边贸易今年将创下新纪录.
De Gucht在香港外国特派员俱乐部表示,欧盟与中国2010年双边商品贸易额为3,950亿欧元(5,160亿美元),2011年为4,283亿欧元.
"今年我们将创新纪录,"他称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
路透东京3月1日 - 日本首相安倍晋三的顾问西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。