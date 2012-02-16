版本:
中国
国际财经 | 2012年 2月 16日 星期四 14:52 BJT

欧盟贸易执委称今年欧盟与中国双边贸易将创新纪录

路透香港2月16日电---欧盟贸易执委Karl De Gucht周四在香港表示,中国与欧盟的双边贸易今年将创下新纪录.

De Gucht在香港外国特派员俱乐部表示,欧盟与中国2010年双边商品贸易额为3,950亿欧元(5,160亿美元),2011年为4,283亿欧元.

"今年我们将创新纪录,"他称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐