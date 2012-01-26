欧盟内部就禁止伊朗原油进口及制裁其央行达成协议--官员

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透布鲁塞尔1月23日电---欧盟官员表示,欧盟各国外交部长周一同意立即禁止签订伊朗原油及石化产品进口、采购及运输的新合约.
欧盟与伊朗间现有的原油和石化产品供给合同将执行至2012年7月1日.
官员还表示,欧盟各国政府也同意冻结伊朗央行的资产,禁止与伊朗央行和该国公共团体进行黄金和其它贵金属交易.
另外5月1日前将就采取的措施进行评估,看其是否有效,以及欧盟各国是否成功地找到足够的替代原油进口.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。