版本:
中国
时事要闻 | 2012年 1月 26日 星期四 16:55 BJT

欧盟内部就禁止伊朗原油进口及制裁其央行达成协议--官员

路透布鲁塞尔1月23日电---欧盟官员表示,欧盟各国外交部长周一同意立即禁止签订伊朗原油及石化产品进口、采购及运输的新合约.

欧盟与伊朗间现有的原油和石化产品供给合同将执行至2012年7月1日.

官员还表示,欧盟各国政府也同意冻结伊朗央行的资产,禁止与伊朗央行和该国公共团体进行黄金和其它贵金属交易.

另外5月1日前将就采取的措施进行评估,看其是否有效,以及欧盟各国是否成功地找到足够的替代原油进口.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐