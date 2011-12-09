欧盟原则上已就严格预算与债务规定达成一致--官员

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透布鲁塞尔12月8日电---一位欧盟官员称,欧盟领导人已经在周四峰会磋商中就收紧预算和债务规则的"财政协议"达成一致.
"欧洲领导人就新财政协议达成一致,"该欧盟官员称,并称协议要点包括:对违反预算规则的国家将自动实施制裁,除非遭到有资格的多数成员国,或四分之三的成员国阻扰.
该官员称,欧盟领导人仍在讨论如何强化未来的永久性救助机制--欧洲稳定机制,以及是否应给予其银行执照.
如何更好的实施改变後的规定亦尚未达成一致.欧盟主席范龙佩希望所有27个欧盟成员国通过修改欧盟条约就变更规定达成协议;但德法两国已表示,可能仅会在17个欧元区国家间达成协议.(完)
--编译 肖群英/王翔琼;审校 徐文焰
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