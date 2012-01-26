欧盟各国大使已经就伊朗石油禁运达成共识--外交人士

路透布鲁塞尔1月23日电---欧盟外交人士表示,欧盟各国大使已经就伊朗石油禁运议题达成共识,但决定将完全实施的时间推迟至7月1日.

该共识为欧盟各国外交部长正式批准禁运措施的最後一步.欧盟27国外长周一将在布鲁塞尔召开会议.

一位匿名的欧盟高级外交官称"(欧盟各国大使)已就制裁伊朗达成一致."

根据协议,从禁令生效时起-最早可能是在本周-欧盟政府将停止与德黑兰签署新的原油供应条约,但直到7月1日将可履行现有的供给合约.

欧盟各国部长预计也将会在周一就针对伊朗央行的额外限制措施达成协议,但尚无法取得相关细节.(完)