欧盟调查三星电子指控对手侵权是否违背反垄断规定

1月27日在韩国首尔三星总部拍到的图片。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透布鲁塞尔1月31日电---欧盟监管当局正对韩国三星电子(005930.KS)展开调查,研究其指控对手苹果(AAPL.O)等侵犯其技术专利的做法是否违背了反垄断规定.其他公司亦采用过类似策略,例如摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N).

三星电子与苹果在全球10个国家大打专利诉讼,包括美国、澳洲、法国及日本.苹果同时也是三星最大的客户.

去年,三星在欧盟数个国家寻求对竞争对手产品实施禁售令,称他们侵犯了三星某些专利,而这些专利技术在欧盟移动通讯标准中被视为不可或缺.

三星在1998年时承诺,将按公平、合理、非歧视(FRAND)条款,向欧洲电信标准协会(ETSI)提供专利授权.

"欧盟执委会将进行调查.尤其是,三星的做法(在2011年寻求对侵权产品实施禁售令)是否已有违其在1998年向欧洲电信标准协会做出的不可撤销承诺"欧盟执委会表示.

"为了确保市场公平合理竞争,并获取规格标准化的正面经济效益,参与的企业完全遵守FRAND承诺是很重要的,"欧盟执委会称.

执委会表示将调查三星是否藉由兴讼滥用其主导地位.

三星电子对此未发表评论.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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