欧盟峰会在即 危机解决方案仍是未知数

* 全球等待周五欧盟峰会推出修复欧元区财政的举措

* 全球经济受到新兴市场和欧洲增长放缓的困扰

* 周四欧央行料将降息,关注其购债规模

* 目前美国经济暂时未受欧洲衰退的影响

* 盖特纳飞往欧洲,担心美国经济面临的风险

路透华盛顿12月4日电---若欧洲领导人在本周欧盟峰会上未能修复欧元区的致命缺陷,即缺乏政治上的联盟,或将导致市场出现剧烈动荡,并令欧元和全球经济受创.

全球经济正在放缓,在欧洲不断出现的突发情况冲击下更显脆弱.上周中国在三年来首次调降存款准备金率,汇丰(HSBC)发布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值创下32个月以来新低,环比降幅亦为三年来最大.巴西则自8月以来第三次降息.

只有美国的经济数据呈现稳健改善的势头.11月失业率骤然降至8.6%的两年半低点,制造业扩张和零售支出加速,这些均显示经济增长缓慢逐步地回升.

但欧洲为所有这一切蒙上了阴影.欧洲情势如此危急,全球经济三年以来步履蹒跚的复苏或因此中断,以致政界人士、央行官员以及市场人士开始将欧洲领导人陷入政治僵局可能带来的威胁与2008年9月雷曼兄弟破产相提并论.

雷曼兄弟倒闭引发了全球经济出现1930年代以来最为严重的衰退.

法国总统萨科齐周四称,"坦白说,若不加以控制,且不做出改变,则欧洲可能被这场危机给吞没."

英国央行总裁金恩对系统性风险发出警告,并称无人知晓若欧债危机演变成主权债务违约,欧元区将如何能够幸免.

Natixis资产管理Loomis Sayles部门的Kathleen Gaffney称,"这是雷曼兄弟第二."

各国领导人正面临危机愈演愈烈的局面,最近10天内信贷冻结,此前德国11月末公债标售未获足额认购,收益率大幅上扬.这种情况不光困扰着债台高筑的意大利和西班牙,也让欧元区核心国家--法国和德国感到头痛.

全球主要央行周三稍晚联手行动,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金,以稳定金融市场.

但市场的平静不会持久,除非法国总统萨科齐和德国总理梅克尔周一讨论修改欧盟条约的问题时,敲定对欧元区17国实行严格预算规定的财政协议,并能在周五的峰会上说服所有欧盟27国领导人支持这一计划.

以往的峰会经常是留下悬而未决的方案,承诺也无法兑现.现在人们对此次峰会将拿出欧元区危机的决定性解决方案已经不抱幻想.

但投资者希望分歧严重的欧洲领导人能取得明显进展,展示出放弃部分国家预算控制权的意愿,并朝着政治联盟迈进.

虽然这是一条漫长的探求之路,但只有这样才能确保欧元区的未来.纽约大学经济学教授Mark Geitler表示,若非如此,将引发市场动荡,最终会导致银行破产和主权违约.

Geitler称,"全球衰退可能随之而来,欧元区承受着解体的压力.一系列无法预见的负面事件可能将会出现."

美国财政部长盖特纳下周将飞往欧洲,与法国、德国、西班牙、意大利以及欧洲央行的官员会面.美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly表示,欧洲衰退将破坏美国经济复苏,"当然令人忧虑".

**大规模购买公债**

即便周五达成欧洲财政联盟的政治协议,这也可能要求修改欧盟条约,并耗时数月以付诸实施.同时,除非采取第二步行动来为政府偿付能力提供担保并稳定欧洲公债市场,否则全球经济仍很容易受到更多市场压力的影响.

实施第二步有很多方法:欧洲央行(ECB)可公布大规模的公债购买计划.对於意大利和西班牙等难以从债券市场融资的高负债国家,国际货币基金组织(IMF)可能同意为他们的融资计划提供支援;或由实力增强的欧洲援助基金购买债券.

欧央行上周采取重大举动,暗示倘若欧洲领导人达成政治协议,其将采取灵活立场.市场普遍预期,欧央行在周四会议上将宣布降息并扩大流动性工具.

更大的关注焦点将是欧央行总裁德拉吉主持的新闻发布会,他可能将表示该央行已作好更多准备来充当最後借款人的角色.美国和法国一直敦促其采取此类举动,但德国以损及预算纪律为由表示坚决反对.

但倘若德国主导的财政联盟框架能够在欧盟峰会上确立,欧央行可能愿意作出让步.欧央行还将向投资者作出一些保证,消除欧洲货币联盟的致命缺陷,以免欧元区解体的重大灾难和再度陷入经济大衰退.

浏览美国非农就业岗位图表,请点选:(link.reuters.com/suf45s)

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--编译 张荻/肖群英;审校 徐文焰

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