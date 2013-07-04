国际刑警组织查获约30吨毒品 价值超8亿美元

路透阿姆斯特丹7月3日 - 欧洲刑警组织(Europol)称，上月在中美洲和加勒比地区查获约30吨可卡因、海洛因和大麻，市面价值达8.22亿美元，这是国际范围最大宗的违禁毒品案之一。

Europol表示，为打击中美洲和加勒比地区有组织犯罪集团的海上贩毒和非法军火交易活动开展的“狮子鱼”行动共逮捕了142人，并缴获15艘船，以及枪支、现金和八吨化学制剂。

该刑警组织发言人称，这次国际警方联合行动从5月27日持续到6月10日，对毒品来源的调查仍在进行中。警方未披露被捕人员的国籍信息。

超过30个国家和地区参与了这次由国际刑警组织(Interpol)领导、欧洲刑警组织协助的行动。

欧洲刑警组织在声明中称，益发有迹象显示有组织犯罪集团在中美洲和加勒比地区从事贩毒和非法军火交易，协调各方参与的这次行动就是对此作出的回应。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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