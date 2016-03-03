欧元区银行业利润仍丰厚 欧洲央行犹存降息余地

路透法兰克福3月2日 - 欧洲央行周三公布的数据显示，欧元区银行业从贷款获得的利润与金融危机之前不相上下，有力地回击了关于超低利率正损伤银行业务的抱怨。

欧洲央行密切关注的上述数据或令决策人士宽心。外界普遍预计，决策人士有可能在3月10日开会决定在四个月内二度下调存款利率。当前决策人士正努力推升不断下滑的欧元区通胀率。

上述数据还将使欧洲央行执委科尔的言论显得更加有分量。科尔周三表示，欧元区银行业者迄今很好地应对了超低利率，他们的最大问题不是由宽松货币政策带来的。科尔是欧洲央行总裁德拉吉的密切盟友。

路透根据以上数据测算的结果表明，自2008年金融危机爆发以来，银行面向民众和企业未经加权的平均贷款利率下降了几乎一半。

然而，银行为存款所支付的利率则以更快的速度下降，这使得衡量银行利润的指标存贷差处于约240个基点的水平，与2005和2009年期间相当。

该项利差在2003年曾触及285个基点的高位，在2012年触及184个基点的低位。

1月时，贷款余额平均利率为3.6%，而付息存款的平均利率为1.2%，因此在储户的存款回报消失殆尽之前，政策利率还有下调空间。

部分人士却认为这已是下限，因为在德国等现金充裕的国家可能引发政治反弹。

德国央行总裁魏德曼上周警告称，如果利率在极低水准保持时间过长，则银行获利将会萎缩。荷兰银行(ABNd.AS)2月中旬时表示，低利率和大宗商品价格下滑可能冲击该行业绩表现。

摩根大通却不以为然。“欧洲央行数据给人的感觉是，在净利息收入受到严重影响之前，政策利率还有更多下调余地，”摩根大通分析师David Mackie周三说。

过去银行业只是把来自不付息存款的自由现金存放在欧洲央行那里或者购买公债，就可以产生收益，但现在欧洲央行存款利率是负0.30%，许多欧元区公债收益率也都接近零。

所以银行不得不设法投资高风险高收益资产或增加放款，而后者正是欧洲央行政策的目的之一。

欧洲央行虽认同银行业的担忧，但目前为止立场仍没变。

欧洲央行执委劳滕施莱格、欧洲央行银行监管委员会主席努伊都坚持，银行应该把重点放在收费业务以及降低成本。

“在这个氛围下，现金就是一种便宜的大宗商品。”Scope Ratings主管Marco Troiano说。“如果银行的业务模式只是从毫无反击力的客户那儿拿钱，然后放贷出去，那么他们肯定会有麻烦。”

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