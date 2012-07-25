亚股因对西班牙的纾困忧虑加深下跌

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数触及一个月低点,日经指数跌至七周低点

* 欧元兑美元接近两年低点

* 亚洲信用市场略为走弱

* 投资人在信用市场寻求较高回报

路透东京7月25日电---亚洲股市周三下跌,欧元兑主要货币则徘徊在数年低点附近,因借贷成本飙升加剧了西班牙需要纾困的忧虑,而希腊显然不太可能达成纾困方案要求的条件.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS一度下跌1.1%至一个月低位,随後扳回部分跌幅至下滑0.6%.

对欧元区危机损及全球企业业绩的担忧,打压韩国股市.KS11跌至2012年低位,偏重资源板块的澳洲股市亦下滑,受大宗商品需求转弱前景的拖累.

日本股市.N225一度下跌1.4%至七周低位,随後削减跌幅至下滑1%.美国股指期货预示日内稍晚开盘的美国股市将进一步走疲,此前标准普尔500指数.SPX.INX已连续三日下跌.

谷物周三扩大跌幅,因为交易商对上周触及纪录高位的涨势进行获利了结,因预报称天气状况改善,给美国作物前景带来一些缓解.

期铜触及一个月低位.美国原油期货下滑0.2%至每桶88.36美元.布兰特原油持稳在103.46美元.

"通常来说,大宗商品的前景与欧洲的前景相关联.而欧洲前景已有好几个月没有明显好转."E.L. & C. Stockbroking的董事Richard Murrow称.

西班牙为负债地区以及承受坏账所累的银行业要求高额金融救助的风险,引发市场担心其他存在财政问题的国家也会受到波及.意大利股市周二跌至欧元问世以来最低水平.

欧元兑美元报1.2068美元,接近周二触及的25个月低点1.2042美元.欧元/日圆则报94.28日圆,略高於周二所及的2000年11月迄今低位94.12日圆.

因希腊不确定性加剧,欧元仍然承压.希腊此前会晤国际放贷机构,评估接受金融救助的条件.

三名欧盟官员周二表示,希腊不太可能具备偿还债务的能力,或需进一步重组债务.而德国总理梅克尔所在政党的领导成员Norbert Barthle认为,若希腊无法满足救助计划的相关条件,进行第二轮债券减计可能是一个选项.

随着西班牙申请全面救助的担忧加剧,法国和西班牙财长拟在周三会面.此前西班牙方面表示,意大利和法国支持西班牙要求欧盟决策者快速实施救助举措的呼吁.

**高风险信贷的吸引力**

受避险需求影响,美国10年期公债收益率(殖利率)在周三亚洲盘初降至纪录低点1.3824%,日本两年期公债收益率触及七年低点.避险情绪促使西班牙10年期公债收益率接近欧元问世以来的高位7.6%.

西班牙周二标售三个月和六个月期国库券,收益率为欧元问世以来第二高,表明未来发债形势艰难.

西班牙五年期公债收益率升穿10年期收益率,短期收益率升至较长期收益率上方,引发对信用事件即将发生的担忧.类似的走势最终导致了希腊和葡萄牙的收益率曲线倒挂,随後这两国因债务危机而寻求国际援助.

"鉴於存在如此多的风险,市场对"避险"和"高风险"资产的区别对待越来越明显,"巴克莱资本的全球宏观和新兴市场策略主管Michael Gavin在报告中表示.

安本资产管理公司驻新加坡基金经理Kenneth Akintewe也表示,投资者正在寻求收益率和风险略高的固定收益类资产来降低风险.

他表示,"假设他们配置亚洲资产,鉴於亚洲地区的财政管理品质,其违约风险被认为要比发达国家的债市来得低."

"从风险报酬的基础来看,把资金重新配置到不仅是亚洲地区,而是范围更大的新兴市场,看来是个再明显也不过的选择了,"他表示.但称这种选项也不是零风险的,因为该市场流动性稍微不足且有汇率风险.

亚洲信贷市场迟滞,iTraxx亚洲除日本外投资级指数利差扩大5个基点.过去一个月来相较于其他风险资产的跌势扩大,该利差一直具有韧性,维持在160-173个基点.

日本6月出口较上年同期减少,为四个月来首见下滑,因中国、欧洲及其他新兴市场放缓,令日本商品需求承压.

中国工业和信息化部周三称,当前经济运行内外部形势依然复杂严竣,有效需求不足带来的影响不可低估,生产成本上升加剧企业困难.而下半年随着稳增长政策效应的进一步显现,经济运行有望企稳回升. (完)

--编译/审校 王冠中/兰秀娟/洪曦/王翔琼/丁琦/戴素萍/田建华/徐文焰/

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