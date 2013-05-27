《欧洲政经分析》由撙节向增长政策转变，欧洲还仅停留在口头上

路透巴黎5月27日 - 如果只听部分欧洲领导人的讲话，特别是法国领导人，你会认为撙节时期已经结束，欧元区正开足马力恢复经济增长。

欧盟(EU)执委会主席巴罗索上个月表示，撙节措施--即通过节支和增税削减公共债务，已经达到公众承受的极限。其语气的变化令人吃惊。

而在现实中，这种转变更多的是停留在话语而非行动上。虽然措辞已经改变，但政策还没有出现大转弯。

当然，欧洲执委会宽限了成员国政府把预算赤字降到欧盟规定水平的时间，主要是因为经济衰退使目标难以实现。

自欧洲央行(ECB)去年表示为保护欧元必要时将坚决采取行动之后，债券市场不再恐慌，欧洲区国家也松了一口气。

目前欧盟的重点在于降低“结构性赤字”，以及改革就业市场和养老金系统、开放更多行业使其面对竞争，并给企业在制度方面松绑，以提升成员国的增长潜力。“结构性赤字”是一个弹性指标，意味着把经济周期因素考虑在内。

此外，在大肆政治宣扬之下，部分小措施也在制定之中，以抗击大量年轻人失业带来的灾难。高失业可能使南欧面临失去的一代。

ECB也在探索办法，以放宽针对欧元区二线国家小型企业的信贷。但ECB虽对银行打开流动性的阀门，却不打算效仿美英日等国央行，通过大规模印钞来刺激增长。

“我们不是要放弃撙节政策，”荷兰国际集团(ING)的欧洲分析师Carsten Brzeski表示。“只是改变调整的速度和转向结构性改革，以避免陷入撙节的恶性循环。”

他表示，虽然ECB或许可以采取措施向经济萧条的南欧企业增加信贷供应，但当地抑制投资的主要因素是缺乏需求，这很难解决。

欧盟决策者与央行人士称，高负债国家几年内除了限制公共开支和缩减政府规模外，别无其他选择，不管这些做法在政治上多么令人不悦。

“经济成长是摆脱危机的关键，我们都认同这一点，”德国央行总裁魏德曼上周向法国商界演讲时表示。“但放弃预算整顿将不会帮我们达成这一目标。”

**政治极限**

巴罗索在4月22日承认撙节措施的政治局限性，令人回想起其前任普罗迪2002年的讲话，普罗迪称欧盟的预算规则“愚蠢”，因为过于刻板。

“尽管我认为这项政策从根本上是正确的，但我觉得它已经达到极限，”巴罗索称。“一项能够成功的政策不仅要设计得当，还要有最低限度的政治和社会支持。”

某种意义上，这番话就像是教皇在质疑上帝的存在。讲话一出，在爱尔兰等经历了大幅减支的国家纷纷出现“撙节措施结束了”的新闻标题，几个欧洲政府也被激怒。

欧盟一位与成员国领导人定期往来的高官表示，巴罗索“表达有误”，即使撙节一词被避免提及，但并没有针对它的替代方案。

“认为现在将出现赤字开支，且撙节时代结束的观点是具有误导性的，”这位官员说。由于其职位的敏感性，该官员要求匿名。

“我们可以把财政整固推迟一年，或两年，但这不是解决办法。真正的答案是经济成长，而这只有透过结构性改革和改善生产力来实现。”

德国总理梅克尔明确表示撙节和成长并不对立，且预算缩减必须持续。自危机开始以来，梅克尔一直利用德国在资金上的地位来要求加强财政纪律。

德国并含蓄地批评盟友法国，称政府应避免增加税收负担，因为这会伤害经济成长。法国目前为止凭借增加税收收入而非削减公共支出来缩小预算缺口。

经济学界有两件事削弱了所谓“前重后轻式”撙节的理论依据。这类撙节指的是，把大幅度减支放在经济调整计划的初期进行。

首先是国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德承认，削减政府支出所造成的经济产出下降影响可能比之前估计的更大。另一件是，支持哈佛经济学家Kenneth Rogoff和Carmen Reinhardt一项颇具影响力理论的数据被认为存在缺陷。他们的理论认为公共债务超过国内生产总值(GDP)的90%时将损及经济增长。

这使撙节国家的经济状况比2010年欧元区债务危机爆发时显得更为黯淡，而且政治上也越发困难。

像希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙和意大利等实施了比如削减公共部门薪资及岗位、冻结养老金、提高退休年龄及放宽聘用和解雇规定等撙节措施的国家，其政府都遭到了选民的抛弃。

而他们的继任者如今也面临大规模抗议与反撙节民粹主义运动高涨，同时欧盟所享有的公众支持亦急剧下滑。

欧盟决策者眼看着意大利前总理蒙堤在2月大选中惨败，而反撙节的民粹主义者大获全胜。蒙堤是受到欧盟推崇的自由派技术型领导人。

像法国总统奥朗德和意大利新总理莱塔等领导人所吸取的教训似乎是，他们必须暗中遵循财政纪律，同时要不断强调经济成长。

问题在于他们是否愿意采取大胆的经济改革措施，来放宽就业保护、降低人力成本、开放封闭的行业并调整就业激励机制。