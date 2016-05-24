欧洲金融：未针对银行自救可动用资产设定统一最低水平--欧盟执委会

“我们需要一个运转顺畅的系统，可以让银行债权人、而非纳税人来为银行问题买单，”欧盟金融服务执委希尔在声明中称。

执委会周一在通过的规章中拒绝为MREL制定一个统一的水准，称现有的欧盟规定并未设定统一的MREL最低水平，二级立法无法就此做出决定。

如果欧洲议会及欧盟成员国未来三个月内并未提出异议，那么这项立法将自动适用。

SRB将逐一确定银行业者的MREL水平。该机构仍能对银行业实施8%甚至更高的MREL水平，但须证明确有必要。SRB正在为其监管的约140家银行起草预防性解决方案。

SRB主席Elke Koenig周四接受路透采访时称，规模较小的银行可能免受自救要求的限制，而规模较大银行的MREL水平则可能高于8%。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 徐文焰)