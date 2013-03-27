更正-《欧洲金融焦点》塞浦路斯救援方案标志着欧洲银行“游戏规则改变”

(更正：因译文有误，内文第八段其他人士的看法应为“早就该采取这种做法”，非“这种观点早已经过时”)

路透伦敦3月26日 - 若塞浦路斯救援方案成为欧洲救援协议的一个模板，那么将标志着银行“游戏规则改变”，这可能令融资成本上升，存款加速转移，并推迟可能提高股息的时间。

欧洲本周暗示，未来大额储户将承担银行救援的部分成本。在塞浦路斯救援计划中，存款超过10万欧元的储户要为救援行动贡献力量。

“因此自救正取代外部救援。结果是银行融资成本将上升，银行存款将变得不那么稳定，银行必须持有更多股权资本，以让他们的债权人放心，”Berenberg分析师Nick Anderson称。

他说道：“房间里的大象终于被正视。”

除大额储户外，塞浦路斯第二大银行塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank) 的优先债将被免除，最大的银行塞浦路斯银行(Bank of Cyprus) 优先债持有人也将受到打击。

早先的希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙救助方案中，由于担心资金从该地区银行出逃，欧洲领导人不愿让优先债持有人或储户承担损失。

在欧盟的新监管规定下，优先债持有人将承担未来银行救助成本中的一部分，不过这项规则在2015年前还不会实施。非欧元区国家丹麦是近些年唯一一个让优先债持有人承担损失的欧盟国家。不过自该国银行业在2011年被债券市场拒之门外以后，丹麦又采取相应措施，限制让债权人承担损失这种情况发生的可能性。

对塞浦路斯救助行动持批评意见的人士表示，这种做法再度使疲弱银行与疲弱政府挂钩，有可能会让储户感到恐慌。不过也有其他人士认为，早就该采取这种做法。

“欧盟终于做了正确的事情。如果你去承受风险，如果你是一个股票持有人、债券持有人或无保险存款的储户，那么你就应该是在风险中的。”Olivetree Securities分析师Simon Maughan称。

Maughan表示，西班牙和意大利仍有风险，法国亦可能如此。“唯一应对这些风险的办法，是让那些投资者站出来。”他说。

**“警钟”**

自2008/09年金融危机期间欧盟提高受保存款金额并加强保障以来，10万欧元以上部分的存款就一直面临着风险。塞浦路斯就提醒了人们，存款超出该水准的储户实际上无异于无担保债权人。

分析师说，储户比以往任何时候都更有可能来分散他们的现金。

“这是一个警钟...如果你看到风险正在浮现时，存款可能更加不稳定，”Maughan说。

“对于储户来说，将资金转移到英国或瑞士等更为强健的非欧元区的银行中...是理性的选择，”Espirito Santo的分析师Andrew Lim说。

巴克莱分析师Mike Harrison表示，塞浦路斯事件亦可能会令其他国家加速推动为存款保险建立预先融资制度的计划。

债券持有者可能亦会对风险更为警惕。

自救可能会带来更多动荡，尤其对那些被视为风险更大的银行更是如此，而且还会增大表现强健的银行(比如汇丰控股 )和风险更大的银行(比如意大利西雅那银行 )之间的借款成本差异。意大利西雅那银行已从政府手中获得了40亿欧元的援金。