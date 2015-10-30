欧洲金融：设定银行持有公债上限可能导致大量资本缺口--ECB副总裁

按照目前的国际规则，持有的主权债务被视为零风险。

冈斯坦西欧还提出引入基于价格的风险权重指标的想法，作为替代方案。

“以价格为基础的监管将使银行资产组合决策有更大空间，对主权债券市场的干扰也小一些，”冈斯坦西欧称。

德国央行执委Andreas Dombret周四提出第三种建议，对银行来说可能比努伊提出的更为严格。

Dombret称，银行持有某国债券应像民间债券一样有限制，也应根据风险按比例进行资本支持。

“德国央行呼吁，为公债按风险进行适当资本支持，并限制大规模曝险，就像对民间债券的要求一样，”Dombret称。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 徐文焰)