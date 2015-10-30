欧洲金融：设定银行持有公债上限可能导致大量资本缺口--ECB副总裁

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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按照目前的国际规则，持有的主权债务被视为零风险。
冈斯坦西欧还提出引入基于价格的风险权重指标的想法，作为替代方案。
“以价格为基础的监管将使银行资产组合决策有更大空间，对主权债券市场的干扰也小一些，”冈斯坦西欧称。
德国央行执委Andreas Dombret周四提出第三种建议，对银行来说可能比努伊提出的更为严格。
Dombret称，银行持有某国债券应像民间债券一样有限制，也应根据风险按比例进行资本支持。
“德国央行呼吁，为公债按风险进行适当资本支持，并限制大规模曝险，就像对民间债券的要求一样，”Dombret称。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 徐文焰)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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