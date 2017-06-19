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债券 | 2017年 6月 19日 星期一 21:27 BJT

标题新闻：欧洲央行银监会主席努伊称欧元区银行在减少坏账方面取得进展，但仍需采取迅速行动

欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)

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