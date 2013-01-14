欧洲金融: 欧盟银行业纾困草案拟让求助国分担救援成本--金融时报

路透伦敦1月13日 - 据金融时报报导,欧盟一份银行业纾困计划草案称,如果情况困难的欧元区国家想得到该地区纾困基金支援,以避免银行倒闭,就必须分担由此而来的成本.

金融时报称,该草案显示,求助国必须与欧洲稳定机制(ESM)一起投资,或者必须为ESM的投资提供担保,二者择一.该报称,这份草案在2012年底已交到各财政部官员手中审阅.

去年6月,欧盟领导人同意让ESM直接注资银行,以减轻诸如西班牙和爱尔兰等国家的负担.

但德国、荷兰与芬兰表示,绝不可能允许将银行历史坏账从国家账上转移到ESM账上.

金融时报称,这份两页长的欧盟执委会草案提议,有负担能力的国家必须在ESM注资前先行向其问题银行注资.

草案还写道,若一国在其银行受到救助后面临破产,仍需保证ESM能收回投资.