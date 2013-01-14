欧洲金融: 欧盟银行业纾困草案拟让求助国分担救援成本--金融时报

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
路透伦敦1月13日 - 据金融时报报导,欧盟一份银行业纾困计划草案称,如果情况困难的欧元区国家想得到该地区纾困基金支援,以避免银行倒闭,就必须分担由此而来的成本.
金融时报称,该草案显示,求助国必须与欧洲稳定机制(ESM)一起投资,或者必须为ESM的投资提供担保,二者择一.该报称,这份草案在2012年底已交到各财政部官员手中审阅.
去年6月,欧盟领导人同意让ESM直接注资银行,以减轻诸如西班牙和爱尔兰等国家的负担.
但德国、荷兰与芬兰表示,绝不可能允许将银行历史坏账从国家账上转移到ESM账上.
金融时报称,这份两页长的欧盟执委会草案提议,有负担能力的国家必须在ESM注资前先行向其问题银行注资.
草案还写道,若一国在其银行受到救助后面临破产,仍需保证ESM能收回投资.
该报称,官员们拒绝置评,只是表示他们要到6月再做最后决定,期间草案有可能修改.(完) (编译 程琳; 审校 戴素萍)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。