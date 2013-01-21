欧洲金融: 欧元区财长周一将讨论援助银行的棘手问题

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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路透布鲁塞尔1月18日 - 欧元区财长周一将讨论哪些银行可以获得欧元区救助基金的直接援助,开始商讨一些存在分歧的争议问题,其中包括质疑是否应采取这一举措.
银行直接进行资本重组意味着打破高负债国家政府间的恶性循环,即政府增加借款对需要支持的银行进行资本重组,因为他们持有这些国家的债券.但欧元集团财长在这一问题上存在严重分歧.
"各国的看法仍然分歧严重.欧元集团下周会议只是讨论的开始,"参与协商的一位欧元区官员表示.其他人警告欧洲稳定机制(ESM)对银行进行资本重组的成本太高.
"整个进程最终会达成折衷,没有人会完全满意,"这位官员表示,并称到3月时可能取得一些进展.(完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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