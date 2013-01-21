欧洲金融: 欧元区财长周一将讨论援助银行的棘手问题

路透布鲁塞尔1月18日 - 欧元区财长周一将讨论哪些银行可以获得欧元区救助基金的直接援助,开始商讨一些存在分歧的争议问题,其中包括质疑是否应采取这一举措.

银行直接进行资本重组意味着打破高负债国家政府间的恶性循环,即政府增加借款对需要支持的银行进行资本重组,因为他们持有这些国家的债券.但欧元集团财长在这一问题上存在严重分歧.