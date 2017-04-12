意大利央行总裁称国内银行业持有的不良贷款大多无需立即出售

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透布鲁塞尔4月11日 - 意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周二表示，意大利银行业持有的不良贷款大多无需立即出售。这番讲话旨在减轻受不良贷款困扰的银行所承受的压力。
据欧盟银行业管理局(EBA)数据，按绝对值计算，意大利不良贷款在银行资产负债表中的比例为欧盟最高。这是一个负担，削弱了意大利银行向企业和家庭放贷的能力。
“持有大多数不良贷款的银行，从其财务状况来看无需立即出售这些贷款，”维斯科在欧洲议会经济事务委员会的听证会上称。
他表示，意大利政府已拨备足够资金，用于国内最困难银行出脱不良贷款时可能出现的资本短缺问题。
维斯科指出，陷入困境的银行以远低于账面价值的市价出售不良贷款，将造成总计约100亿欧元(106亿美元)的资本缺口，远低于意大利政府去年底为支持困难银行所创建的200亿欧元基金的规模。(完)
(编译 许娜；审校 汪红英)
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