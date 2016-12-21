《独家新闻》意大利西雅那银行发股筹资计划遭投资者冷遇－消息人士

路透米兰12月21日 - 据两位知情人士周三透露，陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS) 的发股筹资计划尚未找到锚定投资者，目前距离计划截止时间还剩下不到24小时。

该行需要在本月底之前筹集50亿欧元(52亿美元)的资金，以避免倒闭。预计意大利政府将会在本周出手救助。

西雅那银行是意大利第三大银行，也是全球最古老的银行。该行之前寄望卡塔尔主权财富基金在此次筹资行动中投资10亿欧元。但消息人士称，这一选项已不复存在。

消息人士还表示，到目前为止，投资界对西雅那银行此次股票发行的买兴寥寥。发行活动将于当地时间周四下午两点(1300 GMT)到期。