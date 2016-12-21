《独家新闻》意大利西雅那银行发股筹资计划遭投资者冷遇－消息人士

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰12月21日 - 据两位知情人士周三透露，陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS) 的发股筹资计划尚未找到锚定投资者，目前距离计划截止时间还剩下不到24小时。
该行需要在本月底之前筹集50亿欧元(52亿美元)的资金，以避免倒闭。预计意大利政府将会在本周出手救助。
西雅那银行是意大利第三大银行，也是全球最古老的银行。该行之前寄望卡塔尔主权财富基金在此次筹资行动中投资10亿欧元。但消息人士称，这一选项已不复存在。
消息人士还表示，到目前为止，投资界对西雅那银行此次股票发行的买兴寥寥。发行活动将于当地时间周四下午两点(1300 GMT)到期。
西雅那银行拒绝置评。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。