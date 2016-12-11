独家：消息人士称欧洲央行拒绝意大利西雅那银行延长增资计划期限要求

路透米兰12月9日 - 一位消息人士周五透露，欧洲央行拒绝了意大利西雅那银行(BMPS.MI)之前提出的，延长增资计划期限的要求。这项决定是向意大利政府施压，迫使其采取行动救助该行。

西雅那银行是意大利第三大银行，也是全球历史最悠久的银行。受新一轮政治不确定性影响，该行之前曾要求，将一项50亿欧元的民间融资计划截止日延长三周，至1月20日。

这位消息人士称，欧洲央行监督委员会在周五的会议上，拒绝了西雅那银行的上述要求，理由是延期起不到任何作用，是罗马政府出手援助的时候了。

银行业消息人士称，意大利政府预计将在未来几天对该行进行资本重组，以避免其倒闭的风险。

西雅那银行发言人称，尚未收到欧洲央行的任何通知。该行董事会预计将在周五晚些时候开会。

路透有关欧洲央行拒绝其融资计划延期申请的消息公布后，西雅那银行股价重挫7.3%，后该股暂停交易。(完)