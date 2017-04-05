意大利金融：两家问题银行证实，欧洲央行估算它们的资金缺口64亿欧元

香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
路透米兰4月4日 - 意大利陷入困境的两家地区性银行Banca Popolare di Vicenza和Veneto Banca周二确认，欧洲央行(ECB)估计它们总共的资金缺口为64亿欧元(68亿美元)。去年ECB曾对这两家银行进行过压力测试。
这两家银行发布的声明都称，ECB认定它们符合政府提供的预防性资本重组计划的条件。
此前该国第四大银行--西雅那银行(Banca MPS)已经使用过这个计划。该计划提供了在欧盟银行业清算条款以外的一种例外情况，即允许将公共资金注入出现问题的银行，而债权人只需要做出有限付出。
欧盟执委会现在必须决定，这两家银行请求公共资金援助的请求是否违反了欧盟有关国家援助的规定，只有批准了它们的重组方案才能释放资金。欧盟执委会发言人周一表示，有信心未来数周将会找到解决方案。(完) (编译 李春喜 审校 高琦)
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
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路透台北5月24日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超9.51亿台币，连三日买超共计 50.35亿台币；上交易日修正后为买超29.75亿台币。 三大法人今日合计买超25.34亿台币，上交易日修正后为买超60.32亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/24 +9.51 +25.34 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +7.47 +33.76r 5/15 +6.