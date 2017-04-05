意大利金融：两家问题银行证实，欧洲央行估算它们的资金缺口64亿欧元

路透米兰4月4日 - 意大利陷入困境的两家地区性银行Banca Popolare di Vicenza和Veneto Banca周二确认，欧洲央行(ECB)估计它们总共的资金缺口为64亿欧元(68亿美元)。去年ECB曾对这两家银行进行过压力测试。

这两家银行发布的声明都称，ECB认定它们符合政府提供的预防性资本重组计划的条件。

此前该国第四大银行--西雅那银行(Banca MPS)已经使用过这个计划。该计划提供了在欧盟银行业清算条款以外的一种例外情况，即允许将公共资金注入出现问题的银行，而债权人只需要做出有限付出。