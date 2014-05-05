欧元区金融：财长会议同意明年允许ESM直接购买银行股份-欧元集团主席

香港房地产：未来三至四年私人住宅潜在供应增至纪录新高9.6万个--政府
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。
路透布鲁塞尔5月5日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一表示，欧元区的救助基金--欧洲稳定机制(ESM)--可能从明年起直接投资问题银行，但前提是受助银行冲销8%的总债务。
欧元区领导人2012年同意，ESM必须拥有直接购买银行股份的选项，以打破让负债累累的政府支撑动荡银行业的‘恶性循环’。
主持欧元区财长会议的迪塞尔布洛姆表示，财长们同意，在向民间投资者和政府筹资的选项失败后，应允许ESM从明年起直接投资银行。
根据欧盟的新规定，从2016年起，一旦银行倒闭，银行股东、债券持有人，甚至大额储户都必承担部分损失，之后才能使用政府或欧元区的资金进行救助。欧盟决策者将此称为自救。
迪塞尔布洛姆称，根据财长们达成的协议，在新自救规定2016年开始实施前的2015年，如果某家银行满足了8%的债务已被冲销的要求，则会允许欧元区救助基金购买该银行股份。
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透台北4月28日 - 台湾股市周五上涨，因数据显示台湾经济连续第四季增长，但长周末假期之前涨幅有限。 台湾第一季经济稳健增长，因全球对苹果 零部件需求强劲，预期新款iPhone和其它电子产品将令亚洲高科技制造业蓬勃发展。 0216 GMT，台湾加权股价指数 涨0.1%至9,873.50点，上日收平。 台湾金融市场下周一适逢劳动节假期休市，周二恢复交易。 电子类指数 上升0.4%，金融保险类指数 微跌0.1%。 科技类股跟随美股走高。多份强劲的美国企业财报助推纳斯达克指数 周四升至纪录高位。 在交投活跃的个股中，鸿海 上涨0.2%，台积电 升 0.3%。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)