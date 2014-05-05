欧元区金融：财长会议同意明年允许ESM直接购买银行股份-欧元集团主席

路透布鲁塞尔5月5日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一表示，欧元区的救助基金--欧洲稳定机制(ESM)--可能从明年起直接投资问题银行，但前提是受助银行冲销8%的总债务。

欧元区领导人2012年同意，ESM必须拥有直接购买银行股份的选项，以打破让负债累累的政府支撑动荡银行业的‘恶性循环’。

主持欧元区财长会议的迪塞尔布洛姆表示，财长们同意，在向民间投资者和政府筹资的选项失败后，应允许ESM从明年起直接投资银行。

根据欧盟的新规定，从2016年起，一旦银行倒闭，银行股东、债券持有人，甚至大额储户都必承担部分损失，之后才能使用政府或欧元区的资金进行救助。欧盟决策者将此称为自救。